Homosexuální manželství. Fotbalové hřiště taky není pro hokejisty, říká tvrdě poslankyně

Manželství pro homosexuály? V Poslanecké sněmovně to vře. Odpůrci tradičních hodnot mají teď navrch. Podepíše zákon prezident Zeman? 03.05.2021, Sputnik Česká republika

Madame de Pompadour, slavná milenka francouzského krále, je údajně autorkou prohlášení: Po nás potopa. Těmito slovy prý utěšovala Ludvíka XV., když jeho stát postihly vojenské a ekonomické neúspěchy. Bavte se, vaše jasnosti, co bude dál, nikoho nezajímá.Nabubřelost a pramalý zájem, co bude v budoucnosti, po volbách, je spojnice mezi vládou zhýralého francouzského krále a politickou realitou naší republiky. O co jde?Sněmovna dala v prvním kole šanci uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry. Manželství i pro homosexuály navrhlo 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN.Manželé stejného pohlaví by měli podle novely občanského zákoníku stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči.Nynější registrovaní partneři by měli možnost uzavřít manželství bez toho, že by partnerství museli rušit, nebo v partnerství setrvat podle příslušného, byť rušeného zákona.Co na to říkáte, drazí přátelé? Blíží se konec volebního období a poslance teda napadají věci. Manželství má být pro všechny. A co příště? Polygamie?Jen abyste nás špatně nepochopili. Nikdo neupírá homosexuálům jejich státem uznávaný svazek. Proto mají registrované partnerství. Většinu zbylých otázek, jako společné jmění, dědictví a tak dále, jde vyřídit uzavřením smlouvy mezi partnery. Tak proč by si měli nárokovat institut manželství? Není to z jejich strany diskriminace heterosexuálů? Nebo to homosexuálové vyžadují jen proto, aby měli dva dny volno na oslavu svatby?Tyto otázky si nepokládáme jen my, ale dokonce představitelé té pokrokové demokratické opozice. Kvůli otázce stejnopohlavních svazků to v koalici SPOLU začíná drhnout. Proti návrhu se vyjádřili představitelé ODS i šéf lidovců Marian Jurečka. Za homosexuální manželství se naopak bila katolička a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Jak to bude vypadat, až budou rokovat o daleko podstatnější věci? Na jednotu to moc nevypadá…O manželství pro stejnopohlavní páry Sputnik hovořil s Monikou Jarošovou, poslankyní za SPD a členkou sněmovního podvýboru pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů.„Nerozumím tomu, jak něco takového mohlo projít. Sněmovna totiž svým hlasováním podpořila legální boj proti rodině, podryla instituci rodiny jako takové. Rozhodně nechci snižovat či jinak hodnotit lidské kvality leseb a gayů, ale stavět jejich svazky na úroveň rodiny přece nemůžeme.Oni nejsou schopni naplňovat její poslání, a tím je přivádět na svět děti a vštěpovat jim ve výchově důležitost mužského a ženského faktoru pro jejich vyvážený rozvoj. Když se něco jmenuje manželství, tak to asi nebude určené pro muže a muže nebo ženu a ženu. Mateřská školka také není určena pro důchodce a fotbalové hřiště pro hokejisty. Nechápu, že těmto jednoduchým věcem někdo nerozumí, nebo dělá, že nerozumí. Zde nejde o pokrok společnosti, ale o její rozklad.Možná to pomohlo Pirátům, kteří cílí na LGBT komunitu a snaží se její podporou a ,bojem‘ za její práva získat volební hlasy této komunity, ale poškodí to rodiny a budoucnost dětí. Ruku v ruce s jejich parlamentní aktivitou kráčí i podpora pražského magistrátu, který pod vedením primátora Hřiba rozhazuje peníze daňových poplatníku na jakýsi ,Prague Pride‘, který oslavuje různé sexuální úchylky a kterým pohrdá i nemalá část gayů a leseb. Neslyšela jsem nikdy o tom, že by podobně pan Hřib podporoval například ,Pochod pro rodinu‘, který oslavuje tradiční pohled na rodinu a její fungování a bojuje za její ochranu. Záměr Pirátů je tedy jasný- zničit to, co tu dobře fungovalo tisíce let,“ říká politička. Co bude dál? Myslíte si, že projde návrh parlamentem a dostane se až na stůl panu prezidentovi?„To opravdu netuším, ale doufám v to. Když nemají rozum někteří poslanci, doufám ve zdravý rozum pana prezidenta. Jedno je však jisté. I kdyby neprošel, LGBT lobby se jej bude snažit protlačovat znovu a znovu a pokud uspěje, bude následovat požadavek na adopce dětí.Za SPD mohu prohlásit, že my tento návrh nepodpoříme. Myslíme si totiž, že rodina je unikátní svazek muže a ženy, který má za cíl přivádět na svět děti a společně je vychovávat. Tedy samozřejmě v případě, že tomu nebrání nějaké zdravotní překážky. Rodina, tak jak ji známe už několik tisíc let, je základním předpokladem přežití civilizace. Proto se musí ochraňovat a těšit maximální podpoře. To, že je někomu stejného pohlaví spolu dobře, nemůže zakládat na právo těšit se stejným výsadám, jako heterosexuální rodina,“ říká paní Jarošová.Návrh rozhádal dokonce koalici SPOLU. TOP 09 je pro, lidovci proti. ODS někde na půl cesty. O čem to svědčí, když se koaliční partneři nedokáží dohodnout na takové podružnosti? Nerozpadne se jejich sjednocení hned po volbách?„To, že návrh rozhádal lidovce a topku, mě nepřekvapuje. Přestože lidovci předvedli již nejeden programový veletoč, toto by ji jim jejich konzervativní voliči asi přece jen neodpustili a tak hlasovat pro nemohou.Rozhádanost koalice SPOLU svědčí především o tom, že se nejedná o koalici programovou, ale postavenou na odporu k Andreji Babišovi a k záchraně potápějících se stran. Je tedy jisté, že ihned po volbách se koalice rozsype jako domeček z karet.Je veřejným tajemstvím, že značná část členstva ODS skřípe ze spojení s topkou zuby a těší se jen na to, až je pošlou k šípku. Řečeno slovy klasika, tahle parta spolu vydrží maximálně do švestek. Do slova a do písmene,“ míní paní poslankyně.Co Česko získá, když schválí stejnopohlavní manželství?„Myslím si, že nezíská vůbec nic, ale ztratí. Ztratí výlučnost unikátního svazku, který držel po staletí lidskou civilizaci. Manželství muže a ženy se přijetím zákona degraduje jen na jednu z forem možného soužití, což dále rozmělní základy, na kterých stojí naše civilizace. Jsem přesvědčena, že řeč by neměla být o tom, jak oslabit jedinečnost manželství, ale o tom, jak zakotvit jeho výlučnost a nutnost ochrany do naší ústavy. Ale jen v té formě, kterou tvoří muž, žena a jejich děti, protože doposud nic lepšího nevymyslel. A za tento návrh budu vždy bojovat a tyto hodnoty bránit. V tom jsem a budu vždy konzistentní,“ říká Monika Jarošová, poslankyně za SPD.

česká republika

