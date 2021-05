https://cz.sputniknews.com/20210503/k-otazce-nekterych-rozvolneni-a-stale-platnych-pravidel-diky-poznamkam-minstru-mame-sirsi-predstavu-14364173.html

K otázce některých rozvolnění a stále platných pravidel. Díky poznámkám minstrů máme širší představu

Obyvatelé republiky se můžou těšit na další rozvolnění pandemických opatření. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček to potvrdil mimo jiné na sociální síti... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

Jedná se například o řemeslné služby, cestovní kanceláře, vydavatelství, půjčovny, provoz solárií atd.Kromě toho provoz budou moci obnovit například truhlářství, podlahářství, klenotnictví, hodinářství, opravny obuvi, fotografické služby nebo střelnice.Co se týče škol, ministři již informovali o tom, že se vrátí do tříd žáci druhého stupně základních škol ve všech krajích.Očekává se, že ve druhé polovině května by v těchto stopách mohli jít i studenti středních škol. Není vyloučeno, že budou otevřeny zahrádky restaurací.Nicméně tyto kroky neznamenají, že na riziko onemocnění lze zapomenout.„Vláda dnes definitivně potvrdila, že povinné testování na týdenní bázi ve firmách, neziskovách, úřadech a u OSVČ bude zatím do konce června,“ stojí v dalším příspěvku Havlíčka.Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády padla zmínka, která se týká návratu do ČR ze zahraničí.Podle slov ministra zdravotnictví Petra Arenbergera lidé očkování proti covidu, kteří se vracejí do Česka, se mohou prokázat certifikátem získaným v ČR a nemusí na PCR testy. Ministr taktéž uvedl podrobnosti k ochraně úst a nosu venku.„Od 10. května bude ve venkovních prostorách povinná ochrana nosu a úst pouze tam, kde dochází na stejném místě a ve stejnou dobu k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe alespoň dva metry, pokud se nejedná o členy domácnosti,“ sdělil po jednání vlády Arenberger.Ministr zahraničí Jakub Kulhánek upozornil na to, že od 4. května bude platit, že kdo má alespoň 14 dní po druhé dávce, může se vracet z „červených“ a „oranžových“ zemí bez testů či karantény.„Je to první krok k obnovení běžného cestování,“ uvedl šéf rezortu diplomacie s dovětkem, že další kroky budou následovat. Následně sdílel i odkaz na přehled států. Připomeňme, že za včerejšek bylo v České republice zjištěno 504 nových případů, což je nejnižší denní přírůstek od loňského září. O víkendu však laboratoře provádějí méně testů, tentokrát jich bylo 5 608. Za neděli přibylo 19 796 naočkovaných osob.

