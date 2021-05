Kardiolog prozradil tři skryté symptomy srdečně-cévních chorob

https://cz.sputniknews.com/20210503/kardiolog-prozradil-tri-skryte-symptomy-srdecne-cevnich-chorob-14359109.html

Kardiolog Dmitrij Napalkov prozradil tři skryté symptomy srdečně-cévních chorob, na které bychom si měli dávat pozor. Učinil tak v éteru rádiové stanice... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

Patří k nim podle odborníka zvýšený tlak při normálním subjektivním stavu, poruchy srdečního rytmu a stav před mdlobami.Lékař vysvětlil, že zvýšený tlak bychom si neměli vysvětlovat únavou nebo změnou počasí, když se cítíme subjektivně normálně. V tomto případě se máte určitě obrátit na lékaře.Máte také dávat pozor na problémy s arytmií, protože v těchto případech může nemoc probíhat také bez symptomů.„Problém je v tom, že se při vzniku arytmie zvyšuje riziko vzniku trombu (krevní sraženiny) v srdci. Tato sraženina se může utrhnout, pohybovat se dál a fakticky úplně ucpat kteroukoli cévu. Může to být koronární tepna napájející srdce, pak jde o infarkt. Může to být mozková tepna a pak jde o mozkovou mrtvici. Může to být ledvinová tepna a tedy ledvinný infarkt. Nestává se to často, ale stává se to. Může to být mezenteriální tepna a trombóza střeva,“ vysvětlil Napalkov.Stav před ztrátou vědomí může také souviset s vážnou arytmií. Odborník proto vyzval pacienty, aby si dávali zvláštní pozor na podobné jevy v druhé půlce života. Poznamenal, že tento stav může být atypickým projevem infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice.

