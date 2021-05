https://cz.sputniknews.com/20210503/koronavirus-v-cesku-pribylo-504-novych-pripadu-je-to-nejnizsi-prirustek-od-lonskeho-zari-14359330.html

Koronavirus v Česku: Přibylo 504 nových případů, je to nejnižší přírůstek od loňského září

Koronavirus v Česku: Přibylo 504 nových případů, je to nejnižší přírůstek od loňského září

Za včerejšek bylo v České republice zjištěno 504 nových případů, což je nejnižší denní přírůstek od loňského září. O víkendu však laboratoře provádějí méně... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-03T10:22+0200

2021-05-03T10:22+0200

2021-05-03T10:22+0200

čr

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

opatření

statistika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/13334485_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_30d6fcce327a15fa4af7fd8dd680953a.jpg

V posledním období se epidemická situace v Česku zlepšuje. Ke snížení počtu infikovaných by mělo napomáhat očkování. Včera zdravotníci aplikovali 19 796 dávek vakcíny, což je asi o 1400 více než minulou neděli, avšak za minulý týden je to nejnižší počet aplikovaných dávek vakcíny za jeden den.Zmiňme, že od začátku očkování v ČR zdravotníci podali 3,2 milionu dávek vakcín. Úplně naočkováno tak je 1,012 osob. Minulý týden lékaři průměrně podávali 66 000 dávek vakcín denně, nejvíc jich bylo podáno ve čtvrtek, v počtu přesahujícím 77 000, což byl rekord v počtu podaných vakcín za jeden den od začátku vakcinace.Celkově se koronavirem v Česku nakazilo více než 1,6 milionu osob, 29 365 z nich nemoci podlehlo.Spolu s klesajícími počty nově nakažených koronavirem se postupně začínají uvolňovat kapacity doposud velmi vytížených nemocnic. K dnešku ministerstvo udává 28 procent volných lůžek s umělou plicní ventilací a 30 procent standardních lůžek s kyslíkem.Reprodukční číslo, jež udává, kolik lidí se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, se mírně zvýšilo z 0,88 na 0,89. Pod hodnotou 1 se reprodukční číslo drží již 19 dní v řadě, znamená to tedy, že epidemie zpomaluje.V souvislosti se zlepšením epidemické situace vláda spustila proces rozvolňování. Dnes se v ČR otevřely kadeřnictví a další služby, které byly doposud kvůli pandemii zavřené. V Praze a dalších šesti krajích s nejlepšími epidemickými ukazateli se do škol vracejí žáci druhého stupně základních škol, zatím rotačně. V těchto krajích se také můžou otevřít muzea a galerie.

https://cz.sputniknews.com/20210502/cesko-je-ctvrtou-nejrychlejsi-evropskou-zemi-v-ockovani-zkomplikuji-situaci-nove-mutace-koronaviru-14356614.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy, opatření, statistika