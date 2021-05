https://cz.sputniknews.com/20210503/kralovsky-expert-ti-kteri-se-posmivali-cekance-kate-jsou-ti-kteri-se-klaneji-nejnize-14364933.html

Královský expert: Ti, kteří se posmívali Čekance Kate, jsou ti, kteří se klanějí nejníže

Královský expert: Ti, kteří se posmívali Čekance Kate, jsou ti, kteří se klanějí nejníže

Vévodkyně z Cambridge „hraje velkou roli“ v probíhajícím přetváření monarchie, která našla důvěru po megxitu. Prohlásil to královský expert. 03.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle Daily Mail zdroje odhalily, jak se její práce v uplynulém roce „přeorientovala“ od doby, kdy princ Harry a Meghan Markleová oznámil, že se vzdávají svých povinností starších členů královské rodiny.Historička a spisovatelka Sarah Gristwoodová v rozhovoru pro Vanity Fair řekla: „Vsadím se, že ti, kteří se údajně kdysi posmívali Čekance Kate, jsou ti, kteří se teď klaní nejníže.Podle jejích slov vypadá Kate jako člověk, který bude hrát velkou roli v probíhajícím přetváření monarchie.Bylo to kolem roku 2008, kdy někteří titulovali Williamovu tehdejší dlouholetou přítelkyni Kate jako Čekanku Kate (Waity Katy).Jeden poradce v paláci však řekl, že od svého nástupu do rodiny v roce 2010 se vévodkyně „velmi zaměřila“ na svou roli. Navzdory zármutku kvůli megxitu byla podle zdrojů Kate v posledních 18 měsících ještě odhodlanější a sebevědomější.Uvedli, že ji to přimělo k tomu, aby chtěla dosáhnout „skutečné a trvalé změny“ .Je velmi spokojená ve své královské a rodinné roli. Je to velmi přímá máma, dodávají. Dříve novinař a královský expert Russel Myers řekl, že princ William a princ Charles nechají prince Harryho a Meghan, aby si věci „vyřešili sami“, zatímco se „spojí v návratu ke svým záležitostem“.Královský expert řekl, že princ William a jeho otec, dvaasedmdesátiletý princ z Walesu, „chtějí udělat tlustou čáru za Harrym a Meghan“, kteří byli „pro rodinu rozptýlením“.

