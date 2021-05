https://cz.sputniknews.com/20210503/meteorologove-varuji-pred-nocnimi-mrazy-a-silnym-vetrem-ktery-v-utery-zasahne-cesko-14361920.html

Meteorologové varují před nočními mrazy a silným větrem, který v úterý zasáhne Česko

V noci na úterý a ráno meteorologové varují před mrazem, který může poškodit úrodu zeleniny, vinné révy a kvetoucích ovocných stromů. Přes den pak bude na... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

Pokles nočních teplot platí pro celé území Česka. Varování platí od půlnoci do deváté hodiny ranní.Mráz se objeví ve druhé polovině noci na úterý a také ráno do deváté hodiny. Meteorologové doporučují zahrádkářům a pěstitelům nízké rostliny přikrýt světlou netkanou látkou. Co se týče stromů, doporučuje se orosování nebo dýmování.Silný vítr zasáhne téměř všechny kraje Česka s výjimkou Vysočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje. Výstraha před větrem tak platí pro Prahu, Karlovarský, Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský a části Jihočeského, Středočeského, Pardubického a Olomouckého kraje.Meteorologové varují, že vítr může lámat stromy a způsobit také škody na domech či komplikovat dopravu. Nedoporučuje se turistika na hřebeny hor.S mrazivými rány se Česko potýkalo i před týdnem. Pěstitelům však zatím mráz napáchal pouze lokální škody na meruňkách, třešních a hrušních. Je tomu tak proto, že vegetace je zpožděná zhruba o dva až tři týdny. Pěstitelé však varují, že nízké teploty můžou zpozdit sběr úrody. Pěstitelům proto pouze zůstává doufat, že nedojde k mrazům na „ledové muže“ od 12. do 14. května, kdy jsou stromy náchylnější.

