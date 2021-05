https://cz.sputniknews.com/20210503/na-to-bych-si-opravdu-netroufla-buresova-pootevrela-dvere-do-sveho-a-forejtova-soukromi-14350541.html

„Na to bych si opravdu netroufla.“ Burešová pootevřela dveře do svého a Forejtova soukromí

Burešová natáčela ve skleníku Fata Morgana videoklip k písni Malý princ, o čemž napsala i v příspěvku na Instagramu. Následně poděkovala za to, že mohli točit na takových místech, jako je pražské planetárium a botanická zahrada.Nutno podotknout, že pod snímkem se vynořilo obrovské množství pochval a komplimentů. „Neskutečně moc se těším na výsledek. Bude to nádhera. Věřím, že i slzička ukápne,“ napsala jedna z uživatelek.Někteří jsou pak o výsledku přesvědčeni již nyní: „Už teď vím, že to bude úžasný.“ „To bude něco nádherného. Těším se moc,“ přitakala další sledující.Pro Blesk pak Eva promluvila jak o natáčení, tak prozradila i několik málo informací ze soukromí. Jak uvedla, na natáčení videoklipu se přišel podívat i její partner Přemek Forejt s dcerkou.Eva se také přiznala, že v bytě existuje jisté místo, ve kterém nekraluje. Nejednoho z nás by dané místo napadlo kvůli tomu, jaké povolání vykonává Přemek.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

