https://cz.sputniknews.com/20210503/nemecky-oktoberfest-se-opet-neuskutecni-duvodem-je-pandemie-koronaviru-14363571.html

Oktoberfest se opět neuskuteční. Důvodem je pandemie koronaviru

Oktoberfest se opět neuskuteční. Důvodem je pandemie koronaviru

Pivní festival Oktoberfest se v roce 2021 neuskuteční kvůli pandemii koronaviru. Uvedl to v pondělí bavorský premiér Markus Söder na společné konferenci s... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-03T16:30+0200

2021-05-03T16:30+0200

2021-05-03T17:01+0200

svět

oktoberfest

pivo

festival

německo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/963/48/9634809_0:245:3207:2048_1920x0_80_0_0_1f28ff8b39703cc7bb810c2d74a1afff.jpg

Festival se měl konat v Mnichově od 18. září do 3. října.Dodal, že situace je zaprvé příliš nejistá, včetně vysokých epidemiologických závazků, které je potřeba učinit a zrušení v souvislosti s vysokou nemocností by vedlo ke značné ekonomické škodě. Oktoberfestu se každoročně účastní asi šest milionů lidí z celého světa. Mezinárodní charakter akce byl důvodem, proč se organizátoři přiklonili k rozhodnutí zrušit ji v roce 2021, píše dpa. Hrozba koronavirové infekce zůstává ve druhém roce pandemie vysoká.Milovníci piva a bavorské lidové kultury tušili, že pivní festival se neuskuteční ani letos. Reiter zatím neví, v jaké formě budou moci lidé místo tradičního Oktoberfestu slavit. V loňském roce byl například uspořádán náhradní program mnichovské hostince. To, zda k tomu dojde i letos, však není zatím jasné. Reiter však doufá, že bude možné alespoň uspořádat menší kulturní akce s občerstvením. Söder taktéž dodal, že se Oktoberfest v příštích letech opět vrátí. Pivní festival Oktoberfest se koná v Mnichově pravidelně na přelomu září a října. Jeho kořeny sahají až do začátku 19. století, kdy se tato oslava uskutečnila vůbec poprvé, a to u příležitosti svatby Ludvíka Bavorského s Terezou Sasko-Hildeburskou. V loňském roce byl kvůli pandemii zrušen.

https://cz.sputniknews.com/20191029/nemecky-oktoberfest-zamoruje-atmosferu-vyprodukuje-vice-metanu-nez-boston-10889198.html

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oktoberfest, pivo, festival, německo