https://cz.sputniknews.com/20210503/nemecti-ekologove-se-obratili-na-soud-kvuli-nord-stream-2-14366985.html

Němečtí ekologové se obrátili na soud kvůli Nord Stream 2

Němečtí ekologové se obrátili na soud kvůli Nord Stream 2

Německá ekologická organizace Nabu zažalovala povolení Federální námořní a hydrografické agentury (BSH) pro stavbu Nord Stream 2. Týká se teritoriálních vod... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-03T22:29+0200

2021-05-03T22:29+0200

2021-05-03T22:29+0200

svět

nord stream 2

plynovod

německo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/13113664_0:89:2976:1763_1920x0_80_0_0_41b006d48cae8ade5c5285b2f50f5de8.jpg

„Žaloba se týká ještě nepostavené části ve výhradních ekonomických vodách Německa,“ stojí v tiskové zprávě Nabu.Žalobě předcházely námitky, které byly podávány od roku 2018, naposled byly přidány v březnu roku 2021.„BSH námitky odmítla 1. dubna roku 2021. Proto jediný způsob omezit škody pro Baltské moře, je podat žalobu. Kvůli podání žaloby nebyly zatím stavební práce na německé části zahájeny,“ říká Nabu.Jak říkají němečtí ekologové, Nord Stream 2 „napřímo ničí životní prostředí na mořském dně na území větším než 16 fotbalových polí, přičemž celkové území vlivu je více než 10x větší“.Podle názoru specialistů z Nabu, takový zásah do ekosystému „se musí hlavně kompenzovat kompenzačními opatřeními“.„Kromě toho je stále více aktuální otázka, zdali tento plynovod vůbec potřebujeme,“ stojí ve zprávě.Jak říkají ekologové, „tento infrastrukturní dinosaurus“ neobnovitelné energie „ohrožuje energetický přechod“.BSH dalo zelenou na stavbu plynovodu v německé části v lednu letošního roku. Je platné do konce května. Němečtí činitelé kvůli možné ne-realizaci plynovodu Nord Stream 2 upozorňují na růst cen za nosiče energie.Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Proti tomuto projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v EU svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a řada evropských zemí. USA zavedly v prosinci roku 2019 sankce proti plynovodu a v důsledku toho musela švýcarská společnost Allseas zastavit pokládku potrubí. Práce byly obnoveny o rok později, v prosinci roku 2020.

https://cz.sputniknews.com/20210503/kralovsky-expert-ti-kteri-se-posmivali-cekance-kate-jsou-ti-kteri-se-klaneji-nejnize-14364933.html

https://cz.sputniknews.com/20210503/socialisticky-rudy-opicak-ve-vesmiru-komunistka-proksanova-se-zastala-vladimira-remka-14364720.html

2

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, plynovod, německo