„Noví bolševici jsou stejně nesnášenliví jako staří.“ Expert Petr Štěpánek promluvil o demokracii

Mediální expert a jedna z předních tváří hnutí Trikolóra Petr Štěpánek se vyjádřil k „rudým bolševikům“ současnosti, kteří se prý tváří jako liberální... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

„Na to, aby byl člověk bolševikem, nemusí být komunistou. Ostatně mentálních bolševiků, kteří předstírají, že jsou liberální demokraté či dokonce pravičáci, tu máme celou hitparádu,” uvedl na svém Facebooku mediální expert.Podle jeho názoru ovšem mnoho z těch, kdo se skrývá za pozlátkem liberálních demokratů, se ničím neliší od totalitářů minulosti, neboť uvažují podle stejných pravidel.„Ve skutečnosti se ale tihle týpci od těch rudých bolševiků minulosti způsobem svého uvažování nijak neliší. Jen si v hlavě jakoby přehodili znaménka. Místo k Moskvě se klaní k Bruselu a namísto na západ hrozí na východ, ale pořád jsou to stejně nesnášenliví, do své jediné pravdy zamilovaní a všechny ostatní nenávidějící ubožáci,“ myslí si Petr Štěpánek.„Jak není po jejich, veškerá demokracie pro ně končí,” uzavřel své vyjádření mediální expert.Kauza VrběticeVyjádření Petra Štěpánka přišlo na pozadí doutnající kauzy Vrbětice, kdy před několika týdny předseda vlády Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček prohlásili, že za výbuchy na muničních skladech ve Vrběticích v roce 2014 stály ruské tajné služby. Nebyli ovšem schopni předložit žádné konkrétní důkazy.Bývalý prezident Václav Klaus označil chování Česka vůči Rusku za „štěkání na světovou velmoc“.„A to, že štěkáme na jednu ze světových velmocí, je něco, za co se stydím a co mě deprimuje, abych se v této zemi vůbec pokoušel ještě něco dělat,“ uvedl Václav Klaus.Prezident Miloš Zeman ve svém mimořádném projevu pro CNN Prima News týden poté, co Babiš s Hamáčkem obvinili Rusko, uvedl, že BIS ve své zprávě nepředstavila žádné důkazy.„BIS po dobu šesti let ve svých výročních zprávách, včetně jejich neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území, (…) a tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích,“ prohlásil Miloš Zeman.„Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito agenti byli ve vrbětickém areálu,“ prohlásil ve svém projevu prezident. „Koneckonců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém,“ dodal.

