Pekarová „zazpívala“ o svobodě tisku. „Proč nemáte ráda Parlamentní listy a Sputnik?“ zaznělo

Předsedkyně strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová popřála vše nejlepší „nezávislým médiím“, a následně uvedla, že na Českou televizi údajně útočí někteří... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

„K dnešnímu Světovému dni svobody tisku přeji jen to nejlepší všem nezávislým médiím! Po celém světě opět roste počet vražedných útoků na svobodné novináře. A v naší zemi přihlížíme největšímu tlaku na veřejnoprávní média za poslední desetiletí. Nejhorší je, že tento tlak nevyvíjejí občané – ti naopak ve sledování ČT boří rekordy. Na naše veřejnoprávní novináře útočí někteří politici a není složité si domyslet, co je k tomu vede,“ prohlásila předsedkyně TOP 09 na svých sociálních sítích.„Ani mě a naši koalici někdy novináři nešetří. Neměl by to ale být pro politika nikdy důvod k tomu, aby se snažil omezovat svobodu tisku,” myslí si Pekarová Adamová.Reakce V komentářích čitatelé sociálních sítích Markéty Pekarové Adamové nešetřili kritikou. „Proč nemáte ráda Parlamentní listy a Sputnik?“ tázal se David Jakubek.„A kterých médií, těch co zpívají jen vaší písničku že?“ zadala otázku uživatelka Lýdia Langerová.„No, hlavně že média máte pod palcem Vy!!!“ uvedl František Kindl.Uživatel Tomáš Beran předsedkyni TOP 09 konfrontoval s jejími slovy, která údajně vyřkla pro redakci E15: „Deníku E15 jste slibovala, že v programu trojkoalice budou procenta k zaručené pensi. Paní poslankyně, proč lžete svobodnému tisku?“„TOP 09 má každé volby sotva 5 %, přesto jste na ČT od rána do večera, kde je vám dávám prostor pro vaše názory a komentáře. Což je absolutně nefér k jiným stranám, které mají mnohem větší podporu obyvatel, a prostor jim dáván téměř není. O naprosto tendenčních ideologických výplaších typu 168 hodin nebo Newscroom ani nemluvím. Navíc je to i protizákonné, protože ČT jako státní televize placená občany má být ze zákona nestranná a objektivní. Což dávno není, je to jen propagandistická hlásná trouba vašich a bruselských názoru. A proto vy se tak strašné bojíte o její "nezávislost". Ve skutečnosti se bojíte o to, aby vám nepřestala dělat vaši propagandu a nezačala být skutečně objektivní. Ale tohle nebude snad trvat donekonečna, začíná si toho naštěstí všímat čím dál více lidí…“ napsal uživatel jménem Milos Milosek.Česká televizeNa konci dubna se k pozici České televize vůči TOP 09 vyjádřil český mediální expert Petr Štěpánek. Ten uvedl, že podle ČT je TOP 09 jedna z nejvýznamnějších politických stran v zemi.„Toto jsou dva zdaleka nejvýznamnější politici České republiky. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a předseda STAN Vít Rakušan. Z čeho tak soudím? Z jejich dennodenního výskytu na obrazovce České televize. Nemine den, aby právě tyto dvě osoby cokoli nekomentovaly, nevyskytovaly se v reportážních příspěvcích, nebyly zvány do studia,“ prohlásil a dodal: „Pokud by vás snad zajímalo, proč to tak je a moje odpověď by měla vycházet z objektivních skutečností, musel bych odpovědět, že opravdu nevím. Pekarová Adamová i Rakušan totiž ve sněmovně reprezentují dva nejmenší poslanecké kluby. TOP 09 má sedm poslanců, STAN šest.“Podle názoru Petra Štěpánka, příliš časté objevování se zástupců těchto politických stran na obrazovce České televize je v rozporu se zákony, podle nichž má být Česká televize řízena a otázka ohledně příliš častého výskytu těchto politiků na obrazovce tedy musí směřovat na odpovědné ředitele ČT.

