Podle vědců se Rudé moře ukázalo být vyspělým oceánem

Oblast Rudého moře je jakousi polní laboratoří pro studium tektonických procesů, kde je praskání kontinentální kůry nahrazeno tvorbou nové tenké oceánské kůry. Rudé moře zaplnilo štěrbinu, která vznikla, když se africká a arabská deska pohybovaly před 25 miliony let. Dnes pánev roste do šířky rychlostí jeden centimetr ročně a její osová část je obsazena riftem, oblastí rozšíření kůry.Otázka, zda lze Rudé moře srovnávat s jinými mladými oceány v geologické minulosti Země, zůstává stále diskutabilní. Vrstvy sedimentu brání přímému pozorování struktur dna a komplikují interpretaci geofyzikálních signálů. Řada studií tvrdí, že Rudé moře je ve stádiu kontinentálního riftu s drobným formováním oceánské kůry. Alternativní modely hovoří o tom, že moře touto fází již prošlo a vytavuje čediče po celé délce pánve jako skutečný oceán.Tektonický modelMezinárodní tým geologů vedený Nicem Augustinem z GEOMAR Ocean Research Center v Kielu vytvořil tektonický model vývoje pánve Rudého moře za posledních 13 milionů let. Gravimetrický průzkum byl kombinován se seizmickými daty pro stanovení struktury kůry pod tlustým souvrstvím sedimentů. Geologové dále studovali základní batymetrickou mapu oceánů a provedli geochemickou analýzu magmatických vzorků z mořského dna.Batymetrické mapy potvrdily myšlenku oceánsky vyspělého riftu v Rudém moři. Na plochách dna bez sedimentárního pokrytí je v reliéfu projeven hřeben Středoocenáského hřbetu. Analýza hornin z exponovaných oblastí kůry ukázala čediče charakteristické pro oceánské dno. Tam, kde jsou morfostruktury dna maskovány sedimentem, se vědci obrátili k seismickým datům. Zemětřesení v Rudém moři jsou lokalizována podél lineárně protažené střední části vodní plochy. Rozsah magnituda a prostorová hustota otřesů jsou podobné těm, které byly pozorovány na jiných hřebenech.Podle tektonického modelu se oceánská kůra začala vytavovat před 13 miliony let v celé pánvi. Tento fakt zdvojnásobuje předchozí odhady věku. Autoři studie naznačili, že kontinentální etapa života Rudého moře skončila a dnes se vyvíjí jako vyspělá oceánská pánev.

