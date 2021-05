https://cz.sputniknews.com/20210503/polsky-prezident-oznacil-rusko-za-nepritele-svobody-14363847.html

Polský prezident označil Rusko za „nepřítele svobody“

Polský prezident označil Rusko za „nepřítele svobody“

Polsko v pondělí slaví 230. výročí první ústavy. Při této příležitosti přijeli do Varšavy prezidenti Ukrajiny, Litvy, Lotyšska a Estonska. Polský prezident... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-03T17:22+0200

2021-05-03T17:22+0200

2021-05-03T17:22+0200

svět

ústav

polsko

rusko

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/12913725_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_ededed490d742590dfb10859fe410391.jpg

„To je ve skutečnosti důvod, proč ústavu 3. května nemohli strpět nepřátelé svobody. Proto imperialistické Rusko vyhlásilo válku,“ řekl polský prezident s odkazem na rusko-polskou válku v roce 1792.Během následné debaty směrem k ukrajinskému prezidentovi Vladimiru Zelenskému Duda zdůraznil, že Polsko považuje Krym a Donbas za „okupované Ruskem“.Na Západě v poslední době často zaznívají výroky o „ruské hrozbě“. Ruská federace opakovaně reagovala, že Rusko na nikoho útočit nechce, a prohlášení o „ruské agresi“ se používají jako záminka k tomu, aby se v blízkosti ruských hranic rozmísťovalo více vojenské techniky NATO. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina je ruská hrozba „výmyslem těch, kteří chtějí profitovat ze své role vedoucí jednotky boje proti Rusku, získat za to nějaké bonusy a preference“.Handelsblatt: Německo nebude bojovat s RuskemDříve publicista Wolfgang Münhau ve svém článku pro deník Handelsblatt napsal o opatřeních SRN v případě ozbrojeného konfliktu Ruska a NATO.Podle jeho názoru se kulminací konfliktu může stát boj o tzv. Suvalský koridor – asi sto kilometrů dlouhý úsek, který by mohl spojit území Běloruska s Kaliningradskou oblastí. V současné době tam prochází hranice Polska s Litvou. Münhau označuje tento úsek za hypotetické místo zahájení bojových akcí.Publicista přitom pokládá za naivní předpoklad, že paragraf 5 stanov Severoatlantické aliance o kolektivní bezpečnosti bude uplatněn okamžitě.

https://cz.sputniknews.com/20210426/polsky-premier-nalehave-svolava-schuzku-visegradske-skupiny-kvuli--ruske-otazce-14275868.html

Konectrollu

... největší severni anální magistrala do usraelske zadele, dnešní psonsky symbol. Hnus, stejný, jak jejich posypova sůl přídavná do potravin nebo smradlava kuřata plná salmonely..pan Duda neví kuda vlezti hlouběji do analu USA...

6