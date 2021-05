https://cz.sputniknews.com/20210503/reka-bilina-je-zakalena-ryby-hromadne-uhynuly-ceka-se-na-vysledky-vzorku-14358460.html

Řeka Bílina je zakalená, ryby hromadně uhynuly. Čeká se na výsledky vzorků

Řeka Bílina je zakalená, ryby hromadně uhynuly. Čeká se na výsledky vzorků

Na sociální síti uvedli zástupci Českého rybářského svazu, že řeka Bílina je zakalená a zapáchá po neznámé látce. Ryby v ní hromadně uhynuly. Příčiny rybáři... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-03T08:59+0200

2021-05-03T08:59+0200

2021-05-03T08:59+0200

čr

rybolov

ryba

řeka

otrava

smrt

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/402/14/4021425_0:0:2321:1305_1920x0_80_0_0_335b3cdbaeb9f6cc014f4b0534c540f2.jpg

Jak informuje iRozhlas, do Bílíny se pravidelně vysazují nové ryby. Například před dvěma lety do ní vypustili školáci cejny, okouny nebo kapry, a to za cílem revitalizace řeky. Řeka Bílina totiž protéká nejprůmyslovější oblastí naší země s velkou ekologickou zátěží. Nutno však podotknout, že za poslední tři desetiletí se čistota vody výrazně zlepšila.Úhyn ryb v BečvěNutno podotknout, že v září loňského roku došlo k ekologické havárii, kterou podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) způsobily kyanidy. K tragédii došlo na Bečvě v úseku pod Valašským Meziříčím po Přerov. Jed pronikl až do řeky Moravy, zde již však byl natolik rozředěný, že nezpůsobil další závažné škody. Odborníci zjistili, že ve stejný den ve společnosti Deza došlo k havárii. Odborníci po loňské havárii uvedli, že kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 km toku. Rybáři do kafilerie odvezli přes 40 tun ryb.V únoru tohoto roku uvedl soudní znalec Jiří Klicpera, že nehoda ve společnosti Deza však nemá nic společného s otravou řeky.Česká inspekce životního prostředí společnost Deza jako možného původce otravy vyloučila již dříve. K dalším menším únikům pak došlo 27. října, 24. listopadu a 2. prosince 2020. Samotné vyšetřování stále trvá a je doprovázeno i různými spory. Ministr životního prostředí Richard Brabec také dříve reagoval na kritiku ze strany médií a opozice a uvedl, že znalecký posudek by mohl být hotový v březnu.Úhyn ryb byl zaznamenán také v dubnu v Otíně u Jindřichova Hradce.

https://cz.sputniknews.com/20210202/reku-becvu-neotravila-deza-podle-znalce-uz-je-vinik-znamy-13138473.html

3

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rybolov, ryba, řeka, otrava, smrt, česká republika