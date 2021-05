https://cz.sputniknews.com/20210503/s-usmevem-prileteli-s-usmevem-je-ale-poslali-zpet-vynalezavi-gruzinci-v-bratislave-meli-smulu---14362200.html

S úsměvem přiletěli, s úsměvem je ale poslali zpět. Vynalézaví Gruzínci v Bratislavě měli smůlu

Policie Slovenské republiky informovala o kuriózním případu, k němuž došlo na bratislavském letišti. Jde o to, že dva Gruzínci přiletěli na Slovensko s úsměvem... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-03T22:02+0200

slovensko

gruzie

letiště

policie

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/533/35/5333579_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_fccd8d2d81960073c4feff7234a89578.jpg

Je pozoruhodné, že jde o dva státní příslušníky Gruzie, kteří využili i leteckou linku z Kyjeva do Bratislavy.Při vstupní hraniční kontrole dotyční předložili dvě falešné výjimky Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky.Výjimky měly být vydány na základě oprávněné žádosti ministra hospodářství Slovenské republiky.Policisté cizincům odepřeli vstup na území SR na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 z 9. března r. 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravující pohyb osob přes hranice (Schengenský hraniční kodex) podle písmena I:„Považuje se za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy jednoho nebo více členských států Evropské unie.“Cizinci budou vráceni pravidelnou leteckou linkou z Bratislavy do Kyjeva.Tento příspěvek však pobavil spoustu lidí na internetu.„Doufám, že i emigranty takto s úsměvem budete posílat zpět. Bez ohledu na to, zda to nějaká EU nařídila nebo ne,“ zareagovala Janka Horňáková Puškárová.„A ještě bych doplnil tu poslední větu: Cizinci budou s úsměvem vráceni pravidelnou leteckou linkou z Bratislavy do Kyjeva,“ stojí v poznámce uživatele c nickem Ja No.„A kdo v takových případech platí cestu zpět?“ zajímá se Nana Cola.„Alespoň bagetu si dali na letišti?“ žertuje Rastislav Vitéz.Nechyběly ani narážky na kauzu výbuchu ve Vrběticích.„Gruzínci, jo? Dva? Na výjimku? Co přišli obdivovat?“ ptá se Martin Šumanský.Kvetan Matej přišel s odpovědí na zmíněnou otázku.„Prázdné muniční sklady,“ napsal.

gruzie

2021

