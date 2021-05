https://cz.sputniknews.com/20210503/slovensko-prezidentce-bylo-predano-temer-600-tisic-podpisu-pro-vyhlaseni-referenda-14361732.html

Slovensko: Prezidentce bylo předáno téměř 600 tisíc podpisů pro vyhlášení referenda

Více než 585 000 obyvatel Slovenska podpořilo petici za vyhlášení referenda o konání předčasných voleb. Zástupcové petičního výboru dnes odevzdali archy v... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová oznámí další postup poté, co bude potvrzeno, že petice odpovídá kritériím, stanoveným ústavou. Mluvčí prezidentky Martin Strižinec uvedl, že podpisy bude prověřovat asi 50 zaměstnanců prezidentské kanceláře.Zmiňme, že prezidentka by měla vyhlásit referendum do 30 dnů od momentu odevzdání podpisů. K tomu, aby se mohlo konat referendum, je nezbytné předložit alespoň 350 tisíc podpisů občanů.Když se prezidentka kvůli referendu obrátí na Ústavní soud Slovenské republiky, rozhodnutí by mělo padnout do 60 dní. Referendum by se mělo konat nejpozději 90 dní od jeho vyhlášení.Šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini zdůraznil, že straně se povedlo za pouhých 11 týdnů sesbírat kolem 302 tisíc podpisů, což je více než polovina ze všech 585 tisíc. Poukázal na to, že nehledě na složitou situaci, kdy nebylo možné sbírat podpisy v ulicích, ale občané si je museli tisknout a odesílat poštou, se povedlo sesbírat natolik obrovské množství petičních archů. Vyzval prezidentku k jednání a celý proces nenatahovat.Situaci na své facebookové stránce komentoval také politik za Směr-SD Ľuboš Blaha.Dodal, že přání Slováků něco změnit ještě nikdy nebylo natolik silné. Obvinil současnou vládu za zbytečná úmrtí, rozvrat veřejných financí. Z toho, že položila na kolena důchodce, rodiny, pracující a také podnikatele.„Lidi mají právo na referendum - není silnější nástroj přímé demokracie,“ pokračuje.Petiční výbor zveřejnil podpisové archy v rámci referendové iniciativy na začátku února. Petici iniciovala politická hnutí opoziční Směr-SD, mimoparlamentní Hlas-SD, a také SNS. Hnutí uvádějí, že by se mělo jednat o apolitické občanské referendum. Iniciativu podpořila také Konfederace odborových svazů SR.Cílem referenda je zeptat se občanů, zda souhlasí s tím, aby bylo zkráceno osmé volební období Národní rady Slovenské republiky a aby se parlamentní volby konaly do 180 dní ode dne vyhlášení výsledků referenda.

