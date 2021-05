https://cz.sputniknews.com/20210503/socialisticky-rudy-opicak-ve-vesmiru-komunistka-proksanova-se-zastala-vladimira-remka-14364720.html

„Socialistický rudý opičák ve vesmíru.“ Komunistka Prokšanová se zastala Vladimíra Remka

„Socialistický rudý opičák ve vesmíru.“ Komunistka Prokšanová se zastala Vladimíra Remka

Předsedkyně Komise mládeže při ÚV KSČM Petra Prokšanová dostala od Rady Českého rozhlasu odpověď na svoji stížnost kvůli útoku na prvního československého... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-03T20:58+0200

2021-05-03T20:58+0200

2021-05-03T20:58+0200

čr

vladimír remek

sssr

český rozhlas

vesmír

roskosmos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/970/89/9708912_0:581:2047:1732_1920x0_80_0_0_a093d248186932e63efa03ab5d85058b.jpg

„Jak víte, 11. března jsem poslala stížnost Radě Českého rozhlasu, kvůli nechutným vyjádřením v jednom z pořadů na webu ČRo Plus, kde o jediném československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi jistý historik pronesl, že byl „vystřelen jako socialistický rudý opičák do vesmíru“. Takové vyjádření považuji za nedůstojné, ostudné a hanebné. A jsem ráda, že mi Rada Českého rozhlasu dala za pravdu,“ uvedla Prokšanová na svých sociálních sítích.Předsedkyně Komise mládeže následně citovala z odpovědi Rady Českého rozhlasu.„Rada Českého rozhlasu považuje některé formulace, které na adresu Vladimíra Remka ve zmíněné relaci zazněly, za nepřiměřené a vulgární a se stanoviskem šéfredaktora (Petra – red.) Šabaty se neztotožňuje. Radní Českého rozhlasu tímto vyzývají vedení Českého rozhlasu k dodržování části preambule kodexu Českého rozhlasu, kde se píše, že Český rozhlas má dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti a základních lidských práv a svobod,“ stojí v odpovědi, kterou Prokšanová uvedla na svých sociálních sítích.Komunistka následně sama doplnila, co si o daném vyjádření myslí. Upozornila, že šéfredaktor rozhlasu má na věc jiný názor.„Bohužel, šéfredaktor Šabata, na kterého se vyjádření odkazuje, je trochu jiného názoru a formulace považuje za přiměřené a označuje je dokonce za „jeden z pohledů na historii“. Přestože pan Šabata neprošel žádnou sebereflexí, myslím, že moje stížnost smysl měla. Ať už z hlediska „vyššího principu mravního“ nebo z hlediska praktického, kdy se teď zkrátka o panu Šabatovi veřejně ví, jaké tendence do veřejnoprávního – a tedy z povahy věci objektivního (sic) - vysílání vnáší,“ dodala Prokšanová.Vyjádření Petra ŠabatyKe své odpovědi připojila Rada Českého rozhlasu také vyjádření Petra Šabaty, který je šéfredaktorem ČRo Plus. Ten v něm obhajuje práci svého týmu.„Doktor Ondřej Váša je kulturní historik s důkladnou znalostí dějin vesmíru a jeho dobývání. Ve svém hodnocení letu Vladimíra Remka pak vychází z dlouhodobého konsenzu historického bádání. Literatura k němu je obsáhlá - v češtině stojí za zmínku například studie Remek českého literárního historika Vladimíra Macury v knize Šťastný věk (Academia v roce 2008), která obsahuje poučený rozbor propagandy kolem Remkova letu do vesmíru. Let Vladimíra Remka podle této podrobné práce byl a zůstává především propagandistickým úspěchem Sovětského svazu, který tímto gestem zaútočil na city obyvatel okupovaného Československa,“ uvedl Šabata.Podle jeho slov nebylo záměrem Českého rozhlasu snižovat historickou významnost letu Vladimíra Remka do vesmíru, ale pouze „upozornit na některé jeho další souvislosti“.Vladimír Remek letěl do vesmíru v roce 1978 na palubě lodi Sojuz 28. Československo se díky jeho letu stalo třetí zemí, která odeslala svého občana do vesmíru, po SSSR a USA.

https://cz.sputniknews.com/20210503/den-svobody-tisku-ovcacek-varoval-pred-fasizmem-media-zautocila-na-zemana-14363681.html

2

sssr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimír remek, sssr, český rozhlas, vesmír, roskosmos