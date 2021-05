https://cz.sputniknews.com/20210503/srdjan-plavsic-ma-byt-pry-novou-posilou-slavie-14360649.html

Srdjan Plavšič má být prý novou posilou Slavie

Portál iSport.cz tvrdí, že sparťanský záložník Srdjan Plavšič má prý učinit zásadní rozhodnutí, které spočívá v přestoupení ze Sparty do Slavie.

Web se odvolává na důvěryhodné zdroje, podle kterých má být prý fotbalista domluven již na parametrech smlouvy platné od 1. července. Formálnímu stvrzení taktéž prý nebrání vůbec nic, protože jeho nynější kontrakt vyprší po této sezóně.Plavšič působí ve Spartě od léta roku 2017 a patří tak do úzké skupiny hráčů, kteří mají smlouvu ve Spartě pouze do léta. Ačkoliv se předpokládalo, že fotbalista se dohodne s klubem na nové spolupráci, jak web informoval, zřejmě k tomu nedojde.Trenér Slavie Jindřich Trpišovský má Plavšiče dlouhodobě v oblibě, tudíž když se objevila možnost spolupráce, začal jednat. Právě fakt, že má fotbalista smlouvu jen do 30. června, mu umožňuje podepsat kontrakt od léta již nyní kdekoliv jinde.Nejedná se o ledajaký přesun. Trenér Letenských Pavel Vrba se totiž již dříve netajil tím, že by si chtěl fotbalistu v týmu udržet.Srdjan Plavšič hraje ve Spartě čtvrtou sezonu a byl i jednou ze zahraničních posil v éře italského trenéra Andrey Stramaccioniho. Fotbalista má obdivuhodné zrychlení, technika je též velmi solidní a nebojí se ani soubojů jeden na jednoho. V 79 zápasech nejvyšší soutěže nastřádal sedm branek a jedenáct asistencí.Mourinho a TottehnamKlubové vedení Tottenhamu Hotspur 19. dubna před polednem odvolalo portugalského trenéra José Mourinha. Zdroje týdeníku The Economist uvádí, že osud trenéra zpečetila hádka o zapojení v Superlize. Uvádí se, že kouč odmítl začít s tréninkem, čímž protestoval proti zapojení klubu do nové elitní soutěže.Tottenham do konce sezony povedou dočasní trenéři Ryan Mason a Chris Powell.Je zajímavé, že k tomuto kroku vedení Tottenhamu sáhlo několik dní před klíčovou fází sezony, protože v neděli Spurs nastoupí do finále Ligového poháru proti Manchesteru City. Tottenham v dubnu nevyhrál jediný zápas.Mourinho převzal Tottenham v listopadu 2019 po vyhazovu Mauricia Pochettina. V první sezoně Tottenham skončil šestý, aktuálně je v tabulce sedmý, na příčky zaručující start v Lize mistrů tým ztrácí pět bodů.

