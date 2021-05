https://cz.sputniknews.com/20210503/ve-svedsku-chteli-prijmout-opatreni-proti-rusku-na-znameni-solidarity-s-cr-14359469.html

Ve Švédsku chtěli přijmout opatření proti Rusku na znamení solidarity s ČR

Ve Švédsku chtěli přijmout opatření proti Rusku na znamení solidarity s ČR

Švédský poslanec Hans Wallmark vyzval ministryni zahraničí Ann Lindeovou, aby zavedla omezující opatření vůči Rusku na znamení solidarity s Českou republikou... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

Poslanec ve svém projevu k ministryni zahraničí uvedl, že Stockholm reagoval na diplomatický skandál „zdrženlivě“ a nespěchal s uspokojením žádostí Prahy na „kolektivní akci solidarity“ proti Moskvě.Připomeňme, že v pátek byl na webu ruského ministerstva zahraničí zveřejněn seznam osmi občanů EU, kterým byl zakázán vstup do Ruské federace. Na tomto seznamu se objevil například předseda Evropského parlamentu David Maria Sassoli a místopředsedkyně Evropské komise pro evropské hodnoty a transparentnost Věra Jourová. Kromě dvou výše zmíněných se na seznamu objevily také osobnosti jako předseda Lotyšské národní rady pro elektronická média Ivars Abolins, ředitel Lotyšského státního jazykového střediska Maris Baltins, člen francouzské delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy Jacques Maire, vrchní berlínský žalobce Jörg Raupach, vedoucí laboratoře chemické, biologické, radiační a jaderné bezpečnosti švédského Ústavu pro výzkum totální obrany Osa Scott a vedoucí estonského jazykového oddělení Ilmar Tomusk.Švédské ministerstvo zahraničí vyjádřilo ruskému velvyslanci protest. Stockholm je přesvědčen, že omezení „jsou neoprávněná, právně nejasná a vyjadřují politické motivy“.V ruském resortu zahraničí zdůraznili, že Moskva učinila takové rozhodnutí v reakci na sankce uvalené EU na šest Rusů ve dnech 2. a 22. března. Na seznam se dostal hlavní vyšetřovatel Alexandr Bastrykin, náčelník ruské gardy Viktor Zolotov, generální prokurátor Igora Krasnov a vedoucího vězeňské služby Alexandr Kalašnikov.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

