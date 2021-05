https://cz.sputniknews.com/20210503/vedci-objevili-k-cemu-slouzily-zahadne-objekty-v-saudske-arabii-stare-7000-let-14362351.html

Vědci objevili, k čemu sloužily záhadné objekty v Saúdské Arábii staré 7000 let

Stovky kamenných pomníků roztroušených po severozápadní Saúdské Arábii mohou představovat nejstarší známé rituální místo na Zemi. Informuje o tom Daily Mail. 03.05.2021, Sputnik Česká republika

věda a technologie

archeologové

vědci

saúdská arábie

Vědci, kteří se zabývají mustatily, nádvoří výrobených z pískovcových bloků, jejich stáří odhadují asi na 7 000 let, což je činí o tisíciletí starší než Stonehenge nebo pyramidy v Gíze.Teorie je, že struktury byly použity během rituálu členy kultu dobytku, kteří obětovali krávy, kozy a ovce svému neznámému bohu.Mustatilům, pojmenovaných po arabském slově pro obdélník, se dostalo jen malé pozornosti, když byly poprvé objeveny v 70. letech.Nedávno archeologové z univerzity v západoaustralském Perthu prozkoumali vrtulníkem tajemné struktury, kdy letěli přes 199 429 km čtverečních země. Našli více než 1000 mustatilů, což je více než dvojnásobek toho, co se dříve myslelo.Mustatily mají délku od 65 stop do téměř 2000 stop, některé pískovcové balvany vážily půl tuny.Obvykle měl mustatily dlouhé zdi kolem centrálního nádvoří se vstupem na jednom konci nebo centrem na druhém konci.Mohou také zahrnovat ortostat nebo svislý kámen v centrální komoře.Některé vchody byly zablokované sutinami, což naznačuje, že budovy byly v jistém okamžiku vyřazeny z provozu.Mustatily byly obvykle seskupeny do skupin mezi 2 a 20 a vzhledem k jejich monumentální velikosti se předpokládá, že na jejich stavbě muselo pracovat hodně lidí.Dřívější studie spekulovaly, že struktury byly používány jako kotce pro hospodářská zvířata, ale stěny mustatilů byly příliš nízké na to, aby se do nich vlezla zvířata.Ve zprávě zveřejněné tento týden v časopise Antiquity vědci říkají, že věří, že podivná nádvoří byla využívaná pro náboženské obřady.Fragmenty krav, ovcí, koz a gazelí rohy a lebky nalezené u jednoho mustatilu naznačují, že skupina, která je postavila, používala při svých rituálech zvířecí oběti.Nedávné vykopávky odhalují „nejstarší důkazy o kultu dobytka na Arabském poloostrově“, uvádí se ve zprávě týmu. „Jako takové patří mustatily k nejstarším kamenným památkám v Arábii a celosvětově k nejstarším dosud identifikovaným monumentálním stavbám.“S rituálem mohl být spojen i průvod, což naznačují úzké vchody mustatilů.Podle spoluautorky Melissy Kennedyové Thomas a jeho kolegové datovali mustatily do období 5300 až 5000 př. n. l., čímž předbíhají Stonehenge o více než 2500 let a činí z nich „první rozsáhlou monumentální rituální krajinu kdekoli na světě“.Tvorba na skalách ve stejné době ukazovala „scény zachycující dobytek i lov,“ napsal tým.Kennedyová řekla Art Newspaper, že velikost a jednotnost struktur „naznačuje, že společná náboženská víra mohla být ve velké části severozápadní Arábie během pozdního neolitu, což je rys, který dosud nemá kdekoli na světě obdoby“.

saúdská arábie

