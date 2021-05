https://cz.sputniknews.com/20210503/vedci-objevili-protirakovinovou-vlastnost-avokada-14353037.html

Vědci objevili protirakovinovou vlastnost avokáda

Vědci objevili protirakovinovou vlastnost avokáda

Vědci objevili v plodech avokáda látku, která potlačuje ferment přispívající k růstu rakovinových buněk při leukemii. Autoři doufají, že jejich objev umožní... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

Akutní myeloidní leukemie je nejhorší forma leukemie. Ve většině případů vzniká u lidí nad 65 let a méně než 10 % pacientů je naživu pět let po stanovení diagnózy.Obvykle je těmto pacientům poskytována pouze paliativní péče, málokdy chemoterapie. Avšak používané přípravky jsou toxické a samy mohou způsobit smrt pacientů. Proto se vědci snaží najít méně nebezpečné látky nebo sloučeniny, jež by se daly použít v boji s leukemií.Vědci z USA a Kanady pod vedením Paula Spagnuola z Guelphské univerzity v Ontariu provedli screening potenciálně účinných nutriceutik proti leukemii, přírodních potravin a potravinových doplňků.Výzkumníci sdělili, že leukózní buňky obsahují velké množství fermentu VLCAD, který se účastní jejich metabolismu, proto pátrali po látce schopné tento ferment potlačit.„Rakovinová buňka potřebuje tento ferment k přežití,“ cituje tisková zpráva Guelphské univerzity doktora Spagnuola, profesora katedry vědy o potravinách. „Stalo se to poprvé, kdy byl VLCAD identifikován jako terč v boji s rakovinou.“Nejlepší látkou podle svých vlastností byla látka avokatin B, molekula z třídy tuků objevená jenom v avokádu. Vědci z laboratoře doktora Spagnuola navrhli předtím použít avokatin B na prevenci cukrovky a v boji s obezitou. Nyní dokázali, že tato sloučenina míří na kriticky závažný ferment pro růst rakovinových buněk.Avokatin B absolvoval již dříve klinické testy jako doplněk v léčbě cukrovky.„Ukončili jsme testy na lidech, používali jsme tento doplněk perorálně, a ukázali, že dokonce jeho značné množství se dost dobře snáší,“ poznamenal vědec.Autoři doufají, že se jim v nejbližším čase podaří provést testy s použitím avokatinu B na léčení rakoviny krve.

