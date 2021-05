https://cz.sputniknews.com/20210503/zlocin-a-trest-ridic-zachranil-auto-pred-unosem-velmi-neobvyklym-zpusobem-14358947.html

Zločin a trest: Řidič zachránil auto před únosem velmi neobvyklým způsobem

Zločin a trest: Řidič zachránil auto před únosem velmi neobvyklým způsobem

Toto video bude určitě varováním pro všechny zloděje a zlodějíčky, aby byli opatrní. A to zejména kolem lidí, kteří doplňují do nádrže benzin, protože se... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

Lovci jsou loveni aneb Zábavné video o tom, jak bojovat proti krádeži auta, se objevilo pod tímto názvem na Redditu v subredditu „JusticeServed“ tedy Spravedlnost posloužila.Video neznámého data nebo původu ukazuje zákazníka na čerpací stanici, jak plní nádrž svého auta naftou nebo benzínem. Najednou se k němu přiblíží bílá dodávka. Tři muži v kapucích vyskočili z auta, které zaparkovali vedle zmíněného auta ve vysoké rychlosti, což by klidně mohlo vyústit v napadení nebo loupež.Nicméně bystrý majitel auta zareagoval velmi rychle a jako zbraň použil tankovací pistoli, aby se udržel v bezpečí a samozřejmě zachránil své auto.Uživatelé sociálních sítí žasli nad důvtipným hrdinou videa.„Nikdo neukradne auto. Dneska ne, chlapi! Skvělá reakce!“ napsal uživatel s názvem unfilteredpolitics.„Vůbec to nečekali....“ okomentoval zcp_.„Ježíš, jaké zvíře,“ vyjádřila se schmoe___2.Uživatelka Amandersalamader nezůstala stranou: „To byl rychlý nápad a teď tak trochu chci, aby to na mě někdo zkusil u pumpy; tak či tak si to přidejte do svého arzenálu sebeobrany, lol.“

