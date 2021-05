https://cz.sputniknews.com/20210504/analytik-chmelar-prezidentka-caputova-zneuctila-medaili-za-statecnost-14376297.html

Analytik Chmelár: Prezidentka Čaputová zneuctila medaili za statečnost

Udělovat medaile za statečnost vojákům slovenské armády za boj s novým koronavirem je velmi přehnané, myslí si analytik Eduard Chmelár. Přináší důkazy. 04.05.2021, Sputnik Česká republika

slovensko

koronavirus

zuzana čaputová

vyznamenání

„Prezidentka republiky Zuzana Čaputová dnes zneuctila nejvyšší vojenské vyznamenání – medaili za statečnost – když ji udělila vojákům, kteří se podíleli na celoplošném testování obyvatelstva. Uvědomuji si, že mnozí z nich obětovali své volno nad rámec svých povinností, ale abyste to pochopili, udělovat jim za to státní pocty je pořádně přehnané,“ uvedl Chmelár na svých sociálních sítích.Analytik následně uvedl několik příkladů, za jaké činy se udělovaly tyto medaile dříve. „Této cti se zatím dostalo 15 vojákům, z toho 6ti in memoriam. Například velitel roty Miroslav Staník dostal v roce 2014 od prezidenta Gašparoviče medaili za statečnost za to, že během prudké střelby přemístil vozidlo se zraněnými vojáky do bezpečí a zachránil jim život,“ napsal Chmelár. „Rotný Andrej Adamko získal medaili za statečnost za to, že vytáhl spolubojovníky z hořícího vrtulníku,“ uvedl další příklad analytik a dodal, že tak znějí příběhy hrdinů.„A teď poslouchejte, kdo byl oceněný dnes: voják, který „bez ohledu na osobní volno nepřetržitě testoval obyvatele na veřejných místech“, a další „navrhováním protipandemických opatření pomáhal udržet bojeschopnost čestné stráže“,“ uvedl Eduard Chmelár s tím, že „se mu to asi zdá“.Podle jeho názoru se jedná o strašnou hanbu, přičemž by se prý nedivil, kdyby návrh na udělení těchto vyznamenání přišel přímo od ministra obrany Jaroslava Nadě.„Ale prezidentka republiky je svéprávná osoba a v plné míře je zodpovědná za tuhle frašku, která devalvovala význam hrdinů na něco, co je trapné vyslovit. (…) A takto to dopadne, když se nejvyššími ústavními činiteli stanou lidé, kteří předstírají smysluplnou činnost a udělají si ze státu svoji hračku,“ uzavřel své vyjádření Eduard Chmelár.VyznamenáníSlovenská prezidentka Zuzana Čaputová během úterní ceremonie udělila osmi vojákům medaili za statečnost. Šlo o ocenění vojenských zdravotníků a dalších vojáků za jejich službu v době krize.„Mimořádným způsobem jste pomohli zemi v mimořádné situaci,“ uvedla při této příležitosti Zuzana Čaputová.

koronavirus, zuzana čaputová, vyznamenání