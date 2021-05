https://cz.sputniknews.com/20210504/babisovo-slovo-je-slovo-bozi-byvaly-velitel-vojenskeho-zpravodajstvi-promluvil-o-vrbeticich-14373360.html

„Babišovo slovo je slovo boží.“ Bývalý velitel Vojenského zpravodajství promluvil o Vrběticích

„Babišovo slovo je slovo boží.“ Bývalý velitel Vojenského zpravodajství promluvil o Vrběticích

Bývalý šéf Vojenského zpravodajství a bývalý velvyslanec v Afghánistánu Petr Pelz se v rozhovoru tázal, zdali prožíváme kvůli kauze Vrbětice nějakou formu... 04.05.2021, Sputnik Česká republika

V kauze Vrbětice bývalý velitel Vojenského zpravodajství řekl, že „jedna věc je až komická“, totiž to, jak novináři najednou začali předsedovi vlády věřit na slovo.„Babišovi, jemuž do té doby, opozice a novináři, 90 % novinářů, nevěřili, ani kdyby četl v rádiu výsledky fotbalové ligy, tak najednou je jeho slovo slovem božím – přesně takhle to bylo (s údajnými ruskými špiony ve Vrběticích – red.),“ řekl Pelz v rozhovoru Vadimem Petrovem, který je k nalezení na YouTube na kanálu Iniciativy KYBEZ.„Takže se ptáme, prožíváme tady nějakou barevnou revoluci?“ dodal.„Zkusme přemýšlet vlastní hlavou,“ vyzval v souvislosti s Vrběticemi Petr Pelz s tím, že „ve zpravodajství jde vždy o to zachovat si selský rozum“. Bývalý velitel přitom označil způsob, jakým byla kauza prezentována, za „strašně zajímavý“. „Najednou, dramaticky, v sobotu večer. Takže se ptám – co se stalo? Co se stalo v sobotu večer, že informaci museli ohlásit tak dramaticky? Co bylo tím spouštěčem?“ tázal se v rozhovoru s Petrovem.„Co je původem té velmi bizarní pochvaly podřízeného nadřízenému, když se pan ředitel BIS Koudelka vyjádřil o panu premiérovi, že takhle se má chovat správný premiér. To je úplně přesně stejný, jak chválili Donalda Trumpa, když tomahawkoval Syřany – konečně se zachoval jako pravý prezident. Tady pan šéf zpravodajské služby pochválí vlastního premiéra,“ řekl.Ohledně kauzy Vrbětice Petr Pelz zmínil, že „má všechny důvody věřit tomu, že je to opět vyfabulovaná historka“.„Ruská zahraniční politika (…) je jako kompjútr, je naprosto přesná. Naprosto přesně sleduje zájmy Ruska. Má jednu vadu – dá se odhadnout,“ uvedl bývalý velvyslanec v Afghánistánu. Poté konstatoval, že z ruské strany se „velmi zvažují politické dopady, když něco nevyjde“.Pelz přistoupil na hru, kdy si představil, že to Rusové skutečně udělali. Začal rozmýšlet o možné logice. Pokud by to ruské tajné služby skutečně udělaly, tak údajně proto, aby zabránily dodávání zbraní ukrajinské armádě, aby „zabránily prolívání ruské krve“, a aby zabránily vyzbrojování islámských teroristů v Sýrii, k nimž se dostávalo mnoho západních zbraní, řekl Pelz.Petrov se ho tázal, zdali by to skutečně Rusku stálo za to, vytvářet kvůli Vrběticím pro sebe velký problém.„To nevím, já jsem řekl, že mam tendenci tomu nevěřit. Ale tyhle věci nejsou otázka víry,“ odpověděl.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.Prezident Miloš Zeman ve svém mimořádném projevu pro CNN Prima News týden poté, co Babiš s Hamáčkem obvinili Rusko, uvedl, že BIS ve své zprávě nepředstavila žádné důkazy.„BIS po dobu šesti let ve svých výročních zprávách, včetně jejich neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území, (…) a tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích,“ prohlásil Miloš Zeman.„Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito agenti byli ve vrbětickém areálu,“ prohlásil ve svém projevu prezident. „Koneckonců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém,“ dodal.

