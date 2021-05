https://cz.sputniknews.com/20210504/brusel-prirovnal-cervy-k-potravinam-evropske-urady-eviduji-i-dalsi-zadosti-o-uznani-hmyzu-za-jidlo--14375271.html

Brusel přirovnal červy k potravinám. Evropské úřady evidují i další žádosti o uznání hmyzu za jídlo

Členské státy Evropské unie v úterý schválili návrh Evropské komise (EK), který umožňuje použití žlutých moučných červů jako bezpečného druhu nové potraviny... 04.05.2021, Sputnik Česká republika

Jedná se o novou strategii EK „Z farmy na vidličku,“ která identifikuje hmyz jako alternativní zdroj bílkovin. V podstatě jde o podporu přechodu EU na udržitelnější potravinový systém. V budoucnu by mohl představovat potenciálně levný a udržitelný zdroj potravy.Návrh EK schválil Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, který je složený ze zástupců všech členských států EU a kterému předsedá zástupce Evropské komise.Komise navrhla označit žluté moučné červy (larvy potemníka moučného - Tenebrio molitor) za potraviny poté, co jejich Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) prohlásil za bezpečné pro lidskou spotřebu.Podle tiskové zprávy EK jde o vůbec první povolení k zařazení hmyzu do seznamu potravin na trhu EU. Novou potravinu lze použít v podobě celých kusů sušeného hmyzu jako občerstvení nebo jako přísadu do mnoha potravinářských výrobků, například prášek do bílkovinných výrobků, sušenek nebo těstovin.Podle EK miliony lidí už konzumují hmyz každý den a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) navíc označila hmyz za zdroj zdravých a výživných potravin s vysokým obsahem tuků, bílkovin, vitamínů, vláknin a minerálů.EFSA v současnosti eviduje 11 dalších žádostí o označení různých druhů hmyzu za bezpečné potraviny.

