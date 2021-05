https://cz.sputniknews.com/20210504/ceska-media-pisi-ze-hamacek-planoval-v-rusku-vymenu-vrbetic-za-sputnik-opozice-je-v-hysterii-14367493.html

Česká média píší, že Hamáček plánoval v Rusku výměnu Vrbětic za Sputnik. Opozice je v hysterii

Server Seznam Zprávy přišel s informací o plánované cestě ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy, která se nakonec neuskutečnila. Podle webu totiž neměla být... 04.05.2021, Sputnik Česká republika

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

ministr vnitra

kauza

jan hamáček

opozice

česká republika

rusko

Podle zdrojů, na které se odvolává web, měl Hamáček sdělit tyto své plány účastníkům schůzky 15. dubna v kanceláři ministerstva vnitra. Šlo o to, že nabídkou měla být dohoda s Ruskem, v jejímž rámci měla být odložena vrbětická kauza a Rusko mělo za to výměnou dodat milion dávek ruské vakcíny. Kromě toho se měl ještě sejít ruský prezident Vladimir Putin a jeho americký protějšek Joe Biden v Praze.Web uvádí, že se schůzky účastnil velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, dále byl přítomen ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, policejní ředitel Jan Švejdar a později i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Kdo na schůzi chyběl, byl však zástupce Bezpečnostní informační služby.Web se ptal na vyjádření i Hamáčka, který tento obsah jednání na schůzi odmítá.Ministr vnitra Jan Hamáček následně v tiskové zprávě uvedl, že je článek postaven na spekulacích, které však nikdo nepotvrdil. Cituje ji Deník N.Podle jeho slov byl jediným tématem schůzek dopad kauzy Vrbětice na bezpečnost státu a vztahy mezi Českou republikou a Ruskem.Opozice reagujeNutno podotknout, že zpráva neunikla politikům a zástupcům opozice. Například bývalý poslanec Miroslav Kalousek zareagoval takto: „Nainstaloval se do čela ministerstva zahraničí, aby mohl vyjednávat v Moskvě o ututlání teroristického útoku na našem území..1.místopředseda vlády, která se stále těší důvěře sněmovny. Co udělá opozice? Bude ostře tweetovat?“V příspěvku Marka Ženíška z TOP 09 zazněla slova jako „naivní“ či „hloupý“.Europoslanec Jiří Pospíšil taktéž nešetřil ostrými slovy a i on zmínil rezignaci: „Dva lidské životy a miliardovou škodu chtít sprostě vyhandlovat za putinovskou a zemanovskou přízeň, to už je i na Hamáčka trochu moc! To je totiž na rezignaci. A okamžitou.“Podle lídra ODS Petra Fialy není Česká republika „na prodej“. „ČESKO NENÍ NA PRODEJ. Ministr vnitra Jan Hamáček je ve vážném podezření, že chtěl prodat naši národní bezpečnost za milion dávek neověřené vakcíny. Je to neuvěřitelné, tímto způsobem ohrožovat naši bezpečnost, důvěryhodnost a snížit se k takovému odpornému ,obchodu‘,“ uvedl. Svůj názor vyjádřil i novinář Alexandr Mitrofanov. Ten hovoří o okamžité demisi vlády. „Co by toto znamenalo ve standardní demokratické zemi? Okamžitou demisi @jhamacek. Okamžitou demisi vlády. V opačném případě okamžitý pokus opozice vyslovit takové vládě nedůvěru. Toto je situace, kdy je IT přístup k politice v rozporu s lidskostí.“Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

ignác Co to je zase za blbost pro retardovanou část národa? Jak by je jako vyměnil? Že by je nevyhodili zpětně do luftu a nebo, že by Biska řízená z Langley na to kvůli Hamáčkovu kšeftu zapomněla a Respektu to nepředala. Kdyby to měl Koudelka vyměnit za ticho, dávalo by to smysl ale Hamáček vliv na ticho nemá. Proč už si ti zoufalci z opo-opozice nevymyslí třeba, že Hamáček je vlastně Putinův syn nebo tak něco. 13

K.K. Sýrie je obrovský reputační problém. Tam dodávky nekončily u regulérní a mezinárodně uznané vlády, nýbrž u jejích povstaleckých protivníků!!!! Oficiální stanovisko českého ministerstva zahraničí říká: „V roce 2016 jsme neudělili žádnou exportní licenci na vojenský materiál do Sýrie.“ A přesto se tam zdejší zbraně a munice dostaly. Jde o dodávky odeslané původně do Spojených států. Pentagon zaručil českým úřadům, že koncovým uživatelem bude americká armáda. Ve skutečnosti je následně přeposlal do Sýrie. - Projděte si: Seznam ministrů zahraničních věcí České republiky; Seznam ministrů obrany České republiky; Seznam policejních prezidentů Policie České republiky; Seznam ředitelů Bezpečnostní informační služby. Vše na otevřených zdrojích. 8

česká republika

rusko

