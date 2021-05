https://cz.sputniknews.com/20210504/cesko-s-koronavirem-jeste-nema-vyhrano-vir-tu-s-nami-bude-dlouho-rekl-babis-14371458.html

Česko s koronavirem ještě nemá vyhráno, vir tu s námi bude dlouho, řekl Babiš

Česko s koronavirem ještě nemá vyhráno, vir tu s námi bude dlouho, řekl Babiš

Předseda vlády Andrej Babiš v rozhovoru pro CNN Prima News zhodnotil perspektivy Česka v boji s koronavirem. 04.05.2021

„Dneska o půlnoci spouštíme novou věkovou kategorii 50+. (…) Doporučuji se hned registrovat. O2 Universum má volno na neděli. Ten, kdo se dneska zaregistruje, má šanci, že už v neděli bude mít termín. O2 Arena má kapacitu až 7 tisíc denně,“ řekl v rozhovoru předseda vlády.„Já jsem přesvědčený, že od 1. června otevřeme očkování pro všechny – od 16 let,“ myslí si.Předseda vlády Andrej Babiš rovněž uvedl, že existuje jistý problém, neboť se někteří lidé zaregistrovali u praktických lékařů, kteří zatím nemají tolik vakcín. Tuhle situaci označil za problém koordinace v krajích.„Jsme na dobré cestě naočkovat do konce června 5,2 milionů našich spoluobčanů,“ prohlásil premiér s tím, že následovat bude kampaň, která bude mít za cíl přesvědčit lidi, aby se nechali očkovat, „protože na sítích je neuvěřitelné množství dezinformací“.„Očkování funguje,“ dodal.Předseda vlády rovněž zmínil, že ministr zdravotnictví Petr Arenberger má za úkol pracovat na urychleném ukončení rotace ve školách, neboť „všechny obtěžuje“.„Všechny děti musíme už konečně dostat do školy. (…) Tady to je priorita,“ zmínil v rozhovoru.Předseda vlády následně zmínil, že Česko ještě nemá ve věci koronaviru vyhráno.„Musíme jít postupně a být obezřetní. Stále jsme incidenci nesrazili, jde to strašně pomalu. Jsme jen na 131 a stále jsou tu tisíce nakažených. Podívejte se na Izrael, mají naočkovanou většinu populace a stále jsou velice obezřetní. Nemůžeme si teď říct, že jsme z toho venku,“ řekl v rozhovoru český předseda vlády.„Musíme se poučit z chyb z minulého roku – Karlův most, návrat z Chorvatska bez ničeho a tak dále. Je velká šance to zvládnout, ale jde to pomalu, a proto prosím všechny, aby stále vnímali pravidla jako tři R. Vir je tu s námi, asi dlouho i bude. Ještě jsme ho neporazili,” dodal Andrej Babiš.V průběhu rozhovoru s Babišem premiér uvedl, že v kauze Vrbětice existuje pouze jedna vyšetřovací verze. Kontroval tím slova ministryně spravedlnosti Benešové o tom, že existuje několik vyšetřovacích verzí.

