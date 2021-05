CNN: V USA se zvyšuje počet nelegálních imigrantů na hranicích

https://cz.sputniknews.com/20210504/cnn-v-usa-se-zvysuje-pocet-nelegalnich-imigrantu-na-hranicich-14369788.html

Podle informací televize v březnu pracovníci pohraniční služby každý den zadrželi na hranicích s Mexikem přibližně 5,5 tisíc nelegálních přistěhovalců.CNN dále informuje, že každý den se přibližně 1,5 tisíce osob vyhýbá strážcům zákona navzdory tomu, že je pohraniční služba zaznamenává pomocí technických prostředků.Zmiňme, že americký prezident Joe Biden začal své úřadování na postu prezidenta tak, že začal redukovat omezení v oblasti imigrační politiky, kterou vedl jeho předchůdce Donald Trump.Joe Biden zvýšil limit přistěhovalců na 62 500. Americký prezident tak učinil poté, co čelil kritice, když minulý měsíc oznámil, že ponechá limit 15 000 imigrantů, který stanovil jeho předchůdce Donald Trump.Biden uvedl, že Trumpův strop, který určil hranici 15 000 uprchlíků, „neodráží hodnoty amerického národa, který vítá a podporuje imigranty.“Biden však přiznal, že USA do konce fiskálního roku v září nebudou schopné dosáhnout limitu 62 500 imigrantů, vzhledem k pandemii a omezením, které ji doprovázejí, přičemž některé z nich jeho administrativa připisuje omezující imigrační politice Trumpa.Biden také zvýšil limit pro uprchlíky z Afriky, Středního východu a Střední Ameriky. Zrušil také Trumpova omezení pro uprchlíky ze Somálska, Sýrie a Jemenu. Tisíce migrantů, očekávajících zmírnění politiky se vydaly do Spojených států. V souvislosti s tím úřady označily situaci na jižní hranici jako kritickou.

