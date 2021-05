„Dáš si?“ Krainová se pochlubila fotkou své sestry. Podívejte se, co jí provedla

https://cz.sputniknews.com/20210504/das-si-krainova-se-pochlubila-fotkou-sve-sestry-podivejte-se-co-ji-provedla-14372201.html

04.05.2021

Česká modelka Simona Krainová se na sociální síti pochlubila snímkem, na kterém je zachycena její sestra Yvona. Ta je opřená o stůl a provokativně nabízí Simoně kus dortu. Reakce její sestry se objevila i v komentářích a to ve formě smějících se smajlíků. Další sledující pak Simoně napsali své reakce pod fotkou.„Ségra má evidentně prima ségru,“ napsala další sledující.Někteří zase Simonu pobídli, aby si dortíky přece jen dala: „Jen si dopřejte. To chce… když víte, jak vaše tělo funguje, tak dortíky vůbec neuškodí.“Připomeňme, že Krainová se před nějakou dobu rozhodla, že obzvláštní český trh s módou a vydá se vlastní cestou. Navrhla tak několik kousků, které potěší nejednu fanynku. Ženy si tak od této krásky mohou do svého šatníku pořídit různá trička, mikiny, tepláky, roušku nebo plavky. Přednedávnem potřebovala nový impuls kolekce plavek, protože se pomalu blíží léto. Simona tak představila nové kousky nejen na svém e-shopu, ale také na sociálních sítích.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

