https://cz.sputniknews.com/20210504/expert-radi-pestitelum-co-delat-kdyz-jim-nepreje-pocasi-14365378.html

Expert radí pěstitelům, co dělat když jim nepřeje počasí

Expert radí pěstitelům, co dělat když jim nepřeje počasí

Nástup teplého počasí se poněkud zpozdil. Meteorologové pořád varují před nočními mrazy, což netěší především zahrádkáře. Špatné počasí však není důvod k... 04.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-04T07:54+0200

2021-05-04T07:54+0200

2021-05-04T07:54+0200

svět

zahradnictví

úroda

rada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/884/66/8846640_0:241:1920:1321_1920x0_80_0_0_89cabdfaaee1d740c6ba850f7a777ec7.jpg

Jak postupovat se sazenicemi v deštivém počasí?Odborník dále varuje, že paprika a rajčata mají rádi teplo. Takže pokud najednou dojde k poklesu teploty na -5 stupňů, zamrznou i ve sklenících. Proto když nemáte vytápěný skleník, bude zapotřebí použít další opatření, například pětilitrové láhve a jiné pomůcky. S vysázením teplomilných rostlin radí odborník raději vyčkat až do 10. až 15. května.A co odborník doporučuje dělat s přerostlými sazenicemi?Odborník zdůrazňuje, že různé odrůdy je zapotřebí vysazovat v různém časovém rozmezí. Když ji budete příliš dlouho držet doma, může snadno přerůst.Podle něj se stonek zpevní asi za týden.„Když je stonek malý a ohýbá se, je možné ho do půdy ohnout prstenem. Když ne, můžete dno skleničky rozříznout do tří stran, otevřít, dát pryč odtud trochu půdy, dát tuto hroudu dolů a shora zasypat půdou a on se bude prohlubovat. Existuje spousta způsobů,“ radí odborník.Jaké rostliny radí odborník sázet v květnu?Expert se domnívá, že teď je vhodná doba pro vysázení všech druhů rostlin.Na závěr dodal, že špatné počasí není důvodem k tomu, abyste se přestali zabývat zahrádkou, ale naopak, jednoduše se teple oblečte a šup do práce.

https://cz.sputniknews.com/20210425/odvadi-pozornost-caputova-vysadila-stromy-lide-ji-nemilosrdne-ukazali-jeji-uroven--14266453.html

https://cz.sputniknews.com/20210503/meteorologove-varuji-pred-nocnimi-mrazy-a-silnym-vetrem-ktery-v-utery-zasahne-cesko-14361920.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zahradnictví, úroda, rada