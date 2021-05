https://cz.sputniknews.com/20210504/experti-uprimne-vyrocni-zabery-williama-a-kate-se-lisi-od-zinscenovanych-snimku-harryho-a-meghan-14361447.html

Experti: Upřímné výroční záběry Williama a Kate se liší od zinscenovaných snímků Harryho a Meghan

Experti: Upřímné výroční záběry Williama a Kate se liší od zinscenovaných snímků Harryho a Meghan

2021-05-04

2021-05-04T00:15+0200

2021-05-04T00:15+0200

Portrétní fotograf Glenn Gratton řekl Daily Mail, že fotografie Williama a Kate, kterou pořídil fotograf celebrit Chris Floyds, byla „krásným, přímočarým“ snímkem.Sdílením portrétu se pár vydal ve šlépějích prince Harryho a Meghan. Ti totiž nedávno zveřejnili dvě černobílé fotografie, aby oznámili Meghanino těhotenství.Fotograf Glenn řekl, že „jasné rozdíly“ mezi oběma snímky, pokud jde o pózy a úpravy, naznačují jejich přístup ke královskému životu a vysvětlil: „Ukazuje to, že oba bratři hledají různé věci, pokud jde o vztahy s veřejností a jejich vnímání lidmi.“Řekl, že zatímco „ani jedno foto nemůže být kritizováno“, fotografie Williama a Kate vypadají přirozeněji, zatímco fotky Harryho a Meghan se zdají být zinscenované.Kate a William jsou zobrazeni, jak stojí na nádvoří ve své oficiální londýnské rezidenci a sedí na zahradě. V každém snímku je zřejmé, že pár má vybudovanou uvolněnou, láskyplnou důvěru mezi sebou.Glenn dal snímky do kontrastu s fotkami, které začátkem tohoto roku sdíleli princ Harry a Meghan, kteří se také rozhodli pózovat před stromem v areálu svého sídla v Santa Barbaře.Jeden z černobílých snímků zachycoval, jak pár seděl pod stromem a Harry měl položenou ruku na Meghanině hlavě, když ležela a držela se za bříško.Další snímek sdílený na Mezinárodní den žen zachytil prince Harryho, jak drží Meghan, která drží v náručí jejich syna Archieho.Význam pozadí tehdy zdůraznil fotograf Misan Harriman, který v rozhovoru hovořil o „stromu života“ a „zahradě představující plodnost, život a posun vpřed“.Fotograf Vogue Harriman tvrdil, že Meghan a Harry si „tak v pohodě povídali a užívali si okamžiku, kdy si nebyli plně vědomi toho, že se zachycuje kousek historie“.Glenn však s fotografem nesouhlasil a řekl: „Rozdíl je tedy zcela jasný, protože Harry a Megan jsou u mnoha svých snímků tak při vědomí a smýšlejí o PR.“Fotograf řekl, že snímek vévody a vévodkyně nebyl zdaleka upřímný, a dodal: „Tyto snímky jsou černobílé a bylo provedeno poměrně mnoho postprodukčních prací – sice diskrétně, ale byly tam provedeny.“Mezitím označil fotky Kate a Williama za „krásné“ a dodal: „Ani jedno foto nelze zkritizovat, ale William a Kate se určitě tolik nesnaží, mají upřímnější přímočarý přístup k jejich fotkám, které publikují veřejnosti.“Aina Gomezová, hlavní fotografka v společnosti Family Memento, souhlasila a řekla: „Hlavní rozdíl by tedy byl v tom, že fotografie Kate Middletonové a prince Williama se zaměřuje na ně a jejich lásku, ale fotografie Meghan Markleové a prince Harryho vypráví spíše složitý příběh, jeden se zápletkami.“

