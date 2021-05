Jourová věří, že ji Rusko trestá kvůli jejímu postoji ke kauze Vrbětice

https://cz.sputniknews.com/20210504/jourova-veri-ze-ji-rusko-tresta-kvuli-jejimu-postoji-ke-kauze-vrbetice-14368551.html

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, se ocitla ne seznamu osmi lidmi, na něž Moskva uvalila v pátek sankce. Jak uvedla samotná Jourová na svém účtu... 04.05.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že premiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě.Podle slov Jourové je hlavní příčinou ruských sankcí její „boj proti dezinformacím, které jdou z ruské strany“.Moskva jí v pátek spolu s dalšími sedmi představiteli orgánů EU a dalších institucí zakázala cesty do Ruska, na což Brusel reagoval tím, že si předvolal ruského velvyslance při EU Vladimira Čižova a tlumočil mu svůj nesouhlas s takovým rozhodnutím. Představitelé EK podle zveřejněné tiskové zprávy vyjádřili vážné znepokojení nad vyhoštěním českých diplomatů z Ruska a výnosem ruského prezidenta Vladimira Putina, na jehož základě má být vytvořen soupis takzvaných nepřátelských zemí.Odvetná reakce30. dubna ruské ministerstvo zahraničních věcí v reakci na sankce EU zveřejnilo seznam úředníků EU, kterým byl zakázán vstup do země. Seznam zahrnuje osm lidí, včetně předsedy Evropského parlamentu Davida Maria Sassoliho a komisařky za Českou republiku Věry Jourové.Na seznamu je také předseda Lotyšské národní rady pro elektronická média Ivars Abolins, ředitel Lotyšského státního jazykového střediska Maris Baltins, člen francouzské delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy Jacques Maire, vrchní berlínský žalobce Jörg Raupach, vedoucí laboratoře chemické, biologické, radiační a jaderné bezpečnosti švédského Ústavu pro výzkum totální obrany Osa Scott, vedoucí estonského jazykového oddělení Ilmar Tomusk.Evropský parlament dříve schválil rezoluci o Rusku požadující sankce a revizi vztahů. Z informací na webu EP vyplývá, že pro přijetí usnesení hlasovalo 569 poslanců, proti bylo 67. Poslanci požadují zastavení dovozu ropy a zemního plynu z Ruska a jeho odpojení od platebního systému SWIFT v případě „ruské invaze na Ukrajinu“, také se chtějí postavit proti dokončení plynovodu Nord Stream 2.

