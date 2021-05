Koronavirus v ČR: Počty nemocných klesají, naočkovaných rostou

https://cz.sputniknews.com/20210504/koronavirus-v-cr-pocty-nemocnych-klesaji-naockovanych-rostou-14368389.html

Týdenní počet infikovaných osob v přepočtu na 100 tisíc obyvatel se snížil ze 134 na 131.Reprodukční číslo, které udává, kolik osob se průměrně infikuje od jednoho pozitivně testovaného, mírně stouplo z 0,89 na 0,90. Pod hraniční hodnotou jedna se tak nachází již dvacátý den řadě. Připomeňme, že pokud je toto číslo pod hodnotou jedna, šíření nemoci zpomaluje.S poklesem nově evidovaných případů také klesají počty hospitalizovaných pacientů, díky čemuž se nemocnice pomalu vracejí k obyčejnému režimu fungování. Ke dnešku bylo podle údajů ministerstva neobsazených 29 procent lůžek s umělou plicní ventilací a 27 procent standardních lůžek s kyslíkem.Další dobrou zprávou je, že klesají také počty úmrtí, již od 10. dubna počet úmrtí za jeden den nepřevyšoval 100. Pro porovnání, například na jeden dubnový den připadlo v průměru 82 úmrtí, avšak v březnu byla tato cifra až 192. Na první dva květnové dny připadlo přibližně 30 úmrtí za jeden den a za včerejšek ministerstvo eviduje 15 úmrtí.K dalšímu zlepšování epidemické situace by mělo pomoci hlavně očkování. Ukončené očkování má v České republice zatím 1,02 milionu osob. Celkově zdravotníci od začátku očkování aplikovali téměř 3,3 milionu dávek.Od počátku pandemie, která vypukla loni v březnu, byla nemoc covid-19 potvrzena u více než 1,6 milionu osob, bohužel 29 421 se nepovedlo vyléčit a nemoci podlehlo.V souvislosti se zlepšující se epidemickou situací česká vláda v pondělí odsouhlasila další rozvolňování. Od 10. května se spolu s maloobchodem otevřou další služby jako například opravny obuvi nebo solária. Děti z dalších krajů se vrátí do školských lavic. Kvůli horším ukazatelům vláda bude ještě ve čtvrtek zvažovat další postup ve Zlínském a Jihočeském kraji a na Vysočině.Už od pondělí se v Praze a šesti dalších krajích do škol mohli vrátit žáci druhého stupně a nižších ročníků víceletých gymnázií. Od tohoto dne se ze tří na sedm zvýšil počet krajů, kde se můžou všechny děti vrátit do mateřských škol. V těchto krajích můžou otevřít také muzea a galerie.

