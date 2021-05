https://cz.sputniknews.com/20210504/krevni-skupiny-a-nemoci-maji-souvztaznost-nachylnost-k-alkoholismu-nevyjimaje-14365121.html

Krevní skupiny a nemoci mají souvztažnost. Náchylnost k alkoholismu nevyjímaje

Krevní skupiny a nemoci mají souvztažnost. Náchylnost k alkoholismu nevyjímaje

Američtí vědci provedli studii a určili krevní skupinu, jejíž majitelé nejčastěji trpí alkoholismem. Informuje o tom vydání Izvestija.

Podle výsledků výzkumu lidé, které mají krevní skupinu A, jsou nejvíce náchylní k nadměrnému pití alkoholu. Odborníci jim doporučili, aby pili červené víno s mírou, aby dosáhli pozitivního účinku na organismus. Lidé s krevní skupinou 0, kteří se zúčastnili studie, byli naopak nejodolnější vůči alkoholismu.Vědci nevyloučili, že práce nadledvin, která vyvolává nedostatek glukózy, může ovlivnit vztah mezi krevním typem a závislostí na alkoholu. Stres však může také přispět k chuti na alkohol.Krevní skupina je předmětem zájmů i švédských vědců. Ti odhalili souvislost mezi predispozicí k určitým chorobám a krevní skupinou. Výsledky studie zveřejnil eLife. Specialisté se podívali na lékařské záznamy pěti milionů pacientů, aby určili korelaci. Podařilo se jim najít 49 nemocí, které se nejčastěji vyskytují u lidí s určitou krevní skupinou.Ukázalo se, že lidé s krevní skupinou A častěji trpí trombózou, se skupinou 0 poruchami srážlivosti. Je také třeba poznamenat, že ženy s krevní skupinou A a pozitivním faktorem Rh během těhotenství pravděpodobněji trpí hypertenzí.Účastníci studie, kteří mají krevní skupinu B, jsou zase méně ohroženi tvorbou ledvinových kamenů než ostatní.Švédští vědci tvrdí, že nyní musí provést další výzkum, aby potvrdili svá zjištění.Kufřík na vyloučení alkoholu z tělaDřívě jsme psali o tom, že kanadští vědci vyvinuli jednoduchý a rychlý způsob vyloučení alkoholu z těla. Tento způsob navíc nepotřebuje drahé zařízení. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v časopise Scientific Reports.Etanol, který obsahují všechny alkoholické nápoje, začíná po dosažení jisté koncentrace v krvi působit jako jed, porušuje krevní oběh, poškozuje mozek a další orgány. Podle dat Světové zdravotnické organizace na světě ročně na těžkou intoxikaci alkoholem umírají asi tři miliony lidí.90 % alkoholu vyloučí z lidského těla játra se stálou rychlostí, která ale nemůže být zvýšena. Trochu urychlit očištění krve od alkoholu může dialýza, nitrožilní podání tekutiny a podání kyslíku.Výzkumníci z Univerzitní zdravotnické sítě (UHN) v Torontu navrhli pro vyloučení alkoholu použít plíce. Vědci zjistili, že při hyperventilaci, hlubokém a rychlém dýchání se alkohol vyloučí třikrát rychleji než přes játra, čím je dýchání silnější, tím víc alkoholu bude z těla vyloučeno.Lékaři věděli o tomto způsobu již dříve, ale uplatňovali ho minimálně, protože při urychleném dýchání ztratí člověk velké množství kysličníku uhličitého, spolu s ním se vylučuje alkohol. Rychlé snížení hladiny tohoto plynu v krvi způsobuje závratě, ztrátu vědomí a zmrtvění končetin.Autoři vyvinuli kompaktní zařízení velkosti kufříku, které umožní udržet hladinu kysličníku uhličitého v krvi pacienta během hyperventilace. Je to velmi jednoduché zařízení, které se skládá z nevelké nádoby se zkapalněným kysličníkem uhličitým, několika spojovacích trubic, roušky a systému ventilů.„Je to velmi jednoduché zařízení, jež se dá snadno vyrobit všude na světě. Nepotřebuje elektroniku, počítač nebo speciální filtry. Je to divné, proč jsme na to nepřišli před několika desetiletími,“ řekl doktor Fisher.

