„Mě ten článek šokoval.“ Hamáček si položil otázku, komu by kauza mohla posloužit

Ministr vnitra Jan Hamáček se vyjádřil ke zprávě, která dnes rezonuje českými médií o tom, co bylo údajným skutečným cílem jeho cesty do Moskvy. Zveřejněný... 04.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-04T12:40+0200

2021-05-04T12:40+0200

2021-05-04T12:47+0200

Nejprve uveďme, že web Seznam Zprávy přišel dnes s informací s odkazem na zdroje, že Hamáčkova plánovaná cesta do Moskvy neměla být kamufláží, jak bylo prezentováno veřejnosti.Podle zdrojů, na které se odvolává web, měl Hamáček sdělit tyto své plány účastníkům schůzky 15. dubna v kanceláři ministerstva vnitra. Šlo o to, že nabídkou měla být dohoda s Ruskem, v jejímž rámci měla být odložena vrbětická kauza a Rusko mělo za to výměnou dodat milion dávek ruské vakcíny. Kromě toho se měl ještě sejít ruský prezident Vladimir Putin a jeho americký protějšek Joe Biden v Praze.Premiér Babiš na celou věc zareagoval s tím, že se o schůzce dozvěděl z médií.„Celá ta konstrukce je divná. Já opravdu nevím, komu to slouží,“ uvedl Hamáček ve Sněmovně s tím, že z kauzy mají radost jen v Moskvě.Nutno podotknout, že v podobném duchu se Hamáček ke kauze vyjadřoval i dnes ráno na Twitteru. Podle jeho slov byl jediným tématem schůzek dopad kauzy Vrbětice na bezpečnost státu a vztahy mezi Českou republikou a Ruskem. Ke kauze se vyjádřil pro ČTK i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který podle svých vlastních slov nenabyl dojmu, že by chtěl vicepremiér kauzu Vrbětice nějakým způsobem utlumit nebo ukončit. Dodal, že na schůzi z 15. dubna ale nebyl od začátku.Dodal, že od počátku tvrdí, že existuje jen jedna vyšetřovací verze a nelze vyloučit, že trestní řízení skončí odložením věci. „Pokud se nám nepodaří oba podezřelé vyslechnout nebo zajistit jejich přítomnost. Takový je zákonný postup,“ zmínil.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

Mir Qui bono? Ano, a k tomu by mohlo sloužit avízované pžiznání majetku všech pracovníků hromadných sdělovacích prostředků. I mouří předkové věděli: "Koho chleba jíš, toho píseň zpívej". A v ten okamžik máme odpověď na otázku "Qui bono". 8

rene Ale ten Sputnik by nám určitě prodali bez nabídky čehokoliv, ne?? Byla by to dobrá reklama, kdyby po Maďarsku a Slovensku další země EU měla zájem. Kroupa je pomatenec... 6

