Meghan Markleová napsala dětskou knihu o poutu mezi otcem a synem

Kniha, která dostala název Lavička (The Bench) by měla vyjít 8. června 2021. Nápad se zrodil z básničky, kterou Meghan napsala pro svého manžela prince Harryho na Den otce, měsíc po narození jejich syna Archieho. Právě báseň se později stala základem příběhu, který vypráví kniha.Vydavatelství Random House plánuje vydat knihu i v audio verzi. Namluvena bude samotnou Meghan Markleovou.Ilustrace knihy byla dnes zveřejněna na internetu. Zmiňme, že knihu ilustroval umělec Christian Robinson. Na akvarelovém obrázku je vyobrazena lavička pod stromem obklopená ptáky.Meghan považuje ilustrace za velmi zdařené, které úspěšně zachycují teplo a radost vztahu mezi otcem a synem. Meghan se dále zmínila, že zachycení osobitosti tohoto vztahu bylo pro ni obzvláště důležité.Na dalším obrázku je zobrazen chlapeček s jeho zrzavým otcem v uniformě, který ho zvedá do vzduchu, zatímco maminka pláče dojetím v okně.Kniha je popsaná jako příběh, který dojímavě zachycuje rozvíjející se vztahy mezi otci a syny a připomíná nám, že existuje spousta způsobů, jak se může vytvářet a projevovat láska v rodině. Jde o zajímavé zobrazení pouta mezi otcem a synem z pohledu matky.

