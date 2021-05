https://cz.sputniknews.com/20210504/metnar-po-schuzi-s-vojenskym-velitelem-nato-hlavni-hrozby-jsou-podle-aliance-terorismus-a-rusko-14373637.html

Metnar po schůzi s vojenským velitelem NATO. Hlavní hrozby jsou podle aliance terorismus a Rusko

Ministr obrany Lubomír Metnar jednal s předsedou Vojenského výboru NATO Stuartem Peachem. Na tiskové konferenci ministr uvedl, že hlavními hrozbami jsou podle... 04.05.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že Metnar hovořil s Peachem o bezpečnostní situaci a také o aktuálních hrozbách. Podle slov českého ministra se oba shodují na tom, že svět není bezpečnější a členství v Severoatlantické alianci je nejlepší obrannou zárukou.Uvedl, že do tohoto kontextu zapadá i zapojení agentů ruské tajné služby GRU do výbuchu ve Vrběticích. Kromě toho poděkoval za solidaritu, kterou vyjádřily České republice země NATO a samotná aliance.Peach zase poznamenal, že za útokem jsou ti stejní agenti, kteří způsobili i výbuchy v Bulharsku a útočili i v Salisbury ve Velké Británii. Kromě toho poukázal na snahu Ruské federace narušit suverenitu Ukrajiny, když jí upírá přístup do Černého moře. Uvedl, že NATO bude podle něj monitorovat situaci na Ukrajině a očekávat, že ukončí Ruská federace soustřeďování svých vojenských sil na ukrajinských hranicích.Podle dostupných informací byla tématem i otázka aliančních zahraničních misí. Předseda Vojenského výboru NATO Stuart Peach poděkoval České republice za zapojení v předsunuté alianční přítomnosti v Pobaltí, stejně tak za nasazení českých stíhačů při střežení pobaltského vzdušného prostoru. V neposlední řadě vyzdvihl působení českých vojáků v Afghánistánu. Podle českého ministra obrany je Česká republika připravena adekvátně se zapojit do rozšíření výcvikové mise NATO v Iráku. Nutno podotknout, že Peach se setkal i s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou. Ten ho informoval například o zvyšování českého obranného rozpočtu, o náboru nových vojáků nebo modernizací. Kromě toho jednal i s premiérem Andrejem Babišem a s předsedkyní sněmovního výboru pro obranu Janou Černochovou. Stuart Peach navštívil Prahu na rozlučkovou návštěvu před blížícím se odchodem z funkce předsedy vojenského výboru. Peach je v čele od konce června roku 2018, tehdy vystřídal českého generála Petra Pavla.

Terorismus USA a NATO je opravdu světová hrozba. 14

wwwbuerger.. Vraždící zrůdy mluví o terorismu. 11

