Na bývalého slovenského generálního prokurátora byla podána obžaloba v souvislosti se spisem Gorila

Prokurátor slovenského Úřadu speciální prokuratury podal v pondělí na Okresní soud Bratislava I obžalobu na bývalého generálního prokurátora Dobroslava Trnku... 04.05.2021, Sputnik Česká republika

Vyšetřovatel Národní kriminální agentury (NAKA) na začátku března podal návrh na obžalování Dobroslava Trnky na Úřad speciální prokuratury. Vyšetřovatel má za to, že bývalý generální prokurátor SR si neplnil svoji zákonnou povinnost a nestíhal všechny trestné činy, o kterých věděl.Obviněný se tedy podle vyšetřovatele měl trestného činu dopustit jako veřejný činitel, který po delší dobu zneužíval své pravomoci.Podnikatel Marián Kočner měl obviněnému předat zvukový záznam, jenž obsahoval rozhovory podnikatelů, politiků a představitelů státních orgánů. Nahrávka měla poskytnout podezření ze spáchání několika trestních činů, především korupčního charakteru.Vyšetřovatel NAKA obvinil bývalého generálního prokurátora ze zločinu v prosinci 2019. Trestní činnosti se měl dopouštět v období let 2007 až 2014.Podle vyšetřovatelů Trnka nesplnil svoji povinnost, vyplývající ze zákona a po obdržení zvukového záznamu ze zpravodajské operace Slovenské informační služby pod krycím názvem Gorila nahrávku zatajil a nepředal orgánům činným v trestním řízení. Konat tak měl s cílem zabezpečit majetkovou výhodu sobě a podnikatelovi Kočnerovi. Obvinění Dobroslava TrnkySlovenská Národní kriminální agentura v polovině prosince roku 2019 obvinila bývalého generálního prokurátora Dobroslava Trnku ze zneužívání pravomocí veřejného činitele.Podle policie se skutky týkají nakládání s informacemi a předměty doličnými v kauze s krycím názvem Gorila.V lednu loňského roku byl Dobroslav Trnka zadržen kriminalisty z Národní kriminální agentury Prezídia Policejního sboru (NAKA). Později však prokurátor Rostislav Hruška rozhodl o jeho propuštění, následně celé obvinění souvisějící s kauzou Tipos úplně zrušil.Připomínáme, že Trnka byl obviněn na základě rozhovoru s bývalým ministrem financí Janem Počiatkem, a to ohledně kauzy Lemikon. Rozhovor zachytila kamera, kterou měl Trnka nainstalovanou v kanceláři.

https://cz.sputniknews.com/20200118/spravedlnost-se-totiz-rodi-v-tichosti-tvrdou-praci-na-dukazech-chmelar-o-pripadu-dobroslava-trnky-11268784.html

