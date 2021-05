https://cz.sputniknews.com/20210504/nejvyssi-statni-zastupce-zeman-vrbetice-mozna-skonci-odlozenim-pripadu-14376038.html

Nejvyšší státní zástupce Zeman: Vrbětice možná skončí odložením případu

Nejvyšší státní zástupce Zeman: Vrbětice možná skončí odložením případu

Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce České republiky, nevyloučil, že kauza Vrbětice možná skončí odložením případu. Podmínkou pro pokračování případu je... 04.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-04T21:06+0200

2021-05-04T21:06+0200

2021-05-04T21:06+0200

čr

praha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/14197270_0:467:2048:1619_1920x0_80_0_0_35f2a8e1c867812d7f9698f457c5ef9d.jpg

„Od samého počátku tvrdím, že je pouze jedna vyšetřovací verze a že nelze vyloučit, že trestní řízení skončí odložením věci. Pokud se nám nepodaří oba podezřelé vyslechnout nebo zajistit jejich přítomnost. Takový je zákonný postup,“ citují česká média slova Pavla Zemana.Nejvyšší státní zástupce také okomentoval dnešní uzavřené jednání Poslanecké sněmovny, kdy projednávali informace portálu Seznam Zprávy o údajném handlu, který měl připravovat ministr vnitra Jan Hamáček. Ten prý chtěl s Ruskem „vyhandlovat“ mlčení v kauze Vrbětice za milion dávek Sputniku V a příslib, že připravované jednání mezi americkým prezidentem Joe Bidenem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem proběhne v Praze.Podle svých slov se na uzavřeném jednání sněmovny styděl.„Styděl jsem se za to, jak to probíhalo, za ten způsob komunikace. Bylo mi líto lidí, kteří od roku 2014 vyšetřují tuto trestnou činnost. Strávili na tom hodiny, týdny, měsíce času, dospěli jsme k nějakému řešení. Místo toho, aby se jim dostalo poděkování, a teď nehovořím o sobě, ale o policii, BIS, příslušném dozorovém státním zástupci, tak jsem byl přítomen nejapnému a nedůstojnému divadlu,” uvedl Zeman.Podle jeho slov si náležitě promyslí, zdali bude ochoten na jednání ještě někdy přijít. Stud cítil kvůli lidem, kteří na případu pracovali.Jednání SněmovnyDnešní uzavřené jednání sněmovny bylo přerušeno, a to údajně kvůli tomu, že se poslanci navzájem začali osočovat.Hosté, jimiž na jednání byli šéfové tajných služeb a policejní prezident, se nedostali ke slovu. Vystoupit nedokázal ani předseda vlády Andrej Babiš. Jediný, kdo stihl vystoupit, byl ministr vnitra Jan Hamáček.Poslanci jednali za zavřenými dveřmi, nesměli přitom u sebe mít žádná zařízení, která by umožňovala jednání nahrávat. Tématem byla zjištění portálu Seznam Zprávy, že ministr vnitra Jan Hamáček měl směřovat do Moskvy, aby vyměnil kauzu Vrbětice za protislužby.

https://cz.sputniknews.com/20210504/cinsky-odbornik-se-domniva-ze-usa-dokazi-vytvorit-asijske-nato-14370377.html

https://cz.sputniknews.com/20210504/policie-odlozila-pripad-promitani-napisu-velezrada-na-budovu-prazskeho-hradu-14375837.html

5

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

praha