Policie odložila případ promítání nápisu „velezrada“ na budovu Pražského hradu

Podle pražské policie promítání nápisu „velezrada“ na zdi Pražského hradu nebylo ani přestupkem, ani trestním činem, proto tento případ odložila. 04.05.2021, Sputnik Česká republika

V noci na úterý 20. dubna se na zdech Pražského hradu objevil nápis „velezrada“. Podle slov mluvčího pražské policie Jana Rybanského strážci pořádku „dospěli k závěru, že se nejednalo o trestní čin ani o přestupek“.Jinak je tomu ovšem v případě kečupem potřísněných zdí ruského velvyslanectví v Praze. Ten policie předala do správního řízení úřadu na Praze 6.Podle slov Rybanského by se mohlo jednat o přestupek proti majetku a znečištění veřejného prostranství.Kečup na zdi ruského velvyslanectví měl podle všeho symbolizovat krev – oběti, k nimž došlo během exploze vrbětického muničního skladu.Exploze ve VrběticíchPremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.Prezident Miloš Zeman ve svém mimořádném projevu pro CNN Prima News týden poté, co Babiš s Hamáčkem obvinili Rusko, uvedl, že BIS ve své zprávě nepředstavila žádné důkazy.„BIS po dobu šesti let ve svých výročních zprávách, včetně jejich neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území, (…) a tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích,“ prohlásil Miloš Zeman.„Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito agenti byli ve vrbětickém areálu,“ prohlásil ve svém projevu prezident. „Koneckonců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém,“ dodal.

