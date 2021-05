https://cz.sputniknews.com/20210504/poslanci-jednaji-za-zavrenymi-dvermi-hamacek-je-dezorientovany-muz-tvrdi-filip-14374024.html

Poslanci jednali za zavřenými dveřmi. Hamáček je dezorientovaný muž, tvrdí Filip

Poslanci začali jednat za zavřenými dveřmi. Nesmějí u sebe mít žádná zařízení, která by umožňovala jednání nahrávat. Tématem jsou zjištění portálu Seznam... 04.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle Seznamu Zprávy měl výměnou za ututlání kauzy Vrbětice požadovat milion dávek ruské vakcíny Sputnik V a příslib, že se nadcházející jednání mezi americkým prezidentem Joe Bidenem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem odehraje v Praze.Na situaci, která vznikla od rána, zatím začali reagovat čelní čeští politici. Podle slov předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se z Jana Hamáčka stal dezorientovaný člověk.„Z loňského jarního hrdiny v červeném svetru se stal dezorientovaný muž, horko těžko hledaje východ z bludiště lží a polopravd. Podle seznamzpravy.cz se totiž chtěl v Moskvě, kam nakonec neodletěl, dohodnout s Rusy na zahlazení tzv. kauzy Vrbětice výměnou za nákup vakcíny Sputnik. Určitě v tom ale „nelítá“ sám, do přípravy tohoto nevídaného handlu mělo být zasvěceno více režimních prominentů. Netvrdím, že to pravda je, ale neříkám ani opak,“ uvedl Filip na svých sociálních sítích.„Tak či tak se kolem Vrbětic děje stále více podezřelého, ve finále ovšem do sebe až nápadně harmonicky zapadajícího. Nevím, proč se pak vicepremiérovi kolegové z partajního vedení diví, že skutečně levicoví „soc.-dem.“ občané se podle našich poznatků stále více kloní ke KSČM,“ dodal.Filip následně poukázal na závěr rozhovoru prezidenta Miloše Zemana pro CNN Prima News, který se odehrál týden po zveřejnění obvinění směrem k Rusku. „Spekuluji velmi nerad, ale doporučuji vaší pozornosti závěrečnou pasáž rozhovoru prezidenta republiky k Vrběticím na TV Prima. Kdo ví, proč se Miloš Zeman tolik zajímal o to, zda si v souvislosti s touto kauzou pozvala moderátorka Terezie Tománková i Jana Hamáčka...“ napsal předseda KSČM.Pozadu nezůstal ani jeho stranický kolega Zdeněk Ondráček. Ten na svých sociálních sítích upozornil na informace, které mu chybí do plného obrazu. Jednou z nich je například zpráva o tom, co přesně se skladovalo ve skladech ve Vrběticích.„Вnes začal poslední jednací týden této schůze Sněmovny. Místo řádné práce na zákonech budeme řešit článek o cestě Hamáčka do Moskvy. Navrhl jsem to tedy doplnit i o informaci vlády o podpoře a financování mezinárodního terorismu. V souvislosti s kauzou Vrbětice mi chybí odpovědi na tyto otázky:“ napsal Odráček a následně vyjmenoval pět bodů, které se ovšem projednávat nebudou, protože to údajně poslance nezajímá.„1. Co přesně se před výbuchy skladovalo ve Vrběticích. Byla tam i zakázaná munice, jako třeba pěchotní nášlapné miny, jak uvádí některá média? 2. Kolik samopalů vz. 58 bylo v majetku státu při vzniku samostatné ČR a co se s nimi stalo? 3. Jaké zbraně a další vojenský materiál a kam jsme vyvezli v období 2011-2020? 4. Jaké finanční prostředky šly z rozpočtu jednotlivých ministerstev na podporu činnosti opozičních stran a NNO v jednotlivých zemích? 5. Kolik osob a z jakých zemí získalo v ČR politický azyl za období 2011-2020? Toto poslance většinově nezajímá a zamítli mi to,“ uzavřel svá slova Zdeněk Ondráček.Na probíhající události reagovala i předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková.„Politické a zpravodajské manévry, které vypukly po propuknutí kauzy Vrbětice, nyní aktuálně akcelerované spekulacemi o motivaci zamýšlené cesty vicepremiéra a dvojministra Hamáčka do Moskvy, jen potvrzují, jak prozíravé bylo původní stanovisko Trikolóry, ve kterém jsme občany vyzvali ke zdrženlivosti a zároveň varovali před aktivistickými novináři,“ napsala na svých sociálních sítích.Podle jejích slov by čeští politici měli věnovat méně pozornosti svým předvolebním preferencím a více energie péči o vlast.„Trikolóra brání normální svět a normální je, že napřed se vyšetřuje, a teprve, když jsou na stole zcela neprůstřelné důkazy, se jedná. A speciálně v diplomacii to platí dvojnásob. Politici by měli méně myslet sami na sebe a své předvolební preference a více na naši zemi a její zájmy,” dodala.

