Poslanci přerušili schůzi. Prý došlo na vzájemné osočování

Dnešní schůze za zavřenými dveřmi, kde jednali o údajném plánovaném handlu Jana Hamáčka, kdy měl ututlat Vrbětice výměnou za milion vakcín Sputniku V a setkání... 04.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle českých médií, která se odvolávají na místopředsedu KDU-ČSL Jana Bartoška, se jednání vymklo, když se přítomní začali navzájem osočovat.Mimořádný bod byl přerušen, protože schůze začala probíhat vzájemným osočováním a úplně se to vymklo z nějaké smysluplné diskuze,“ uvedl Bartošek a obratem dodal: „Přestalo to mít smysl.“Hosté, jimiž na jednání byli šéfové tajných služeb a policejní prezident se nedostali ke slovu. Vystoupit nedokázal ani předseda vlády Andrej Babiš.Bartošku, podle jeho slov, mrzí, že se Babiš nevyjádřil. Marian Jurečka po jednání údajně sdělil, že neuslyšel nic, co by zmiňovanou cestu Jana Hamáčka vysvětlovalo.Portál Seznam Zprávy cituje Jaroslava Faltýnka (ANO), jež řekl: „Opozice obstruovala tuto schůzi.“Jednání Poslanecké sněmovny již dnes nemá dále pokračovat. V plánu mimo jiné bylo dnes také volit nové radní České televize. „Já předpokládám, že k bodu se vrátíme co nejdříve. Pokud na tom nebude shoda, tak se k tomu musíme vrátit v rámci výborů. Očekával jsem, že jako jeden z prvních řečníka vystoupí pan premiér, ale v podstatě v rozpravě nevystoupil. Diskuse neměla smysl, protože se to přehouplo do vzájemného osočování,“ citují Seznam Zprávy Jana Bartoška. Aktualizujeme.

