Schválením programového prohlášení vyjádřil slovenský parlament důvěru Hegerově vládě

Klíčový dokument vlády Eduarda Hegera pouze kopíruje minulé prohlášení vlády Igora Matoviče. Vynechány byly pouze již splněné body, v programové náplni ale zůstaly kontroverzní body, například schránkové noviny o vládních aktivitách v každé domácnosti. To byl jeden z programových cílů Igora Matoviče. Nesetkal se ale s porozuměním koaličních partnerů ani nevládních organizací.Slovensko to bude stát miliony eur a vzhledem k formě nejsou ani nejekologičtějším řešením. Jak uvedl slovenský premiér Heger v pátek, pilířem PVV je boj proti korupci, návrat ke zdravým veřejným financím, stejně jako podpora rodiny a obnova Slovenska po krizi a restart ekonomiky.Místopředseda parlamentu a strany Směr-SD Juraj Blanár v páteční debatě poznamenal, že současnou vládou je stále vláda Igora Matoviče. Uvedl, že Heger a Matovič si vyměnili pozice, funkce jim zůstaly. Podle Blanára bylo řízení státu Matovičem také selháním ostatních členů koalice a vlády. Na plenárním zasedání předložil pozměňovací návrh k usnesení o vládním programu, který s předstihem oznámila strana Směr.Během diskuse k programovému prohlášení expremiér Matovič také sdělil pár slov. Uvedl, že je hrdý na několik ministrů a jejich práci. Kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovou za její výroky během pandemie a také opozici.Vláda svůj program schválila ve středu. Materiál má 131 stran a 18 kapitol, v jejich řazení oproti původnímu dokumentu z dubna 2020 nebyly žádné významné změny. Úvodní kapitola je opět věnována boji proti korupci, poslední kultuře.PVV je v úvodu doplněno aktualizací předchozího roku a činností exekutivy během pandemie. Vláda prohlašuje, že „revitalizované“ PVV má ambiciózní, ale reálné cíle ke zlepšení kvality života každého občana. Kabinet si je vědom toho, že případné selhání by mělo významný zničující dopad na zemi a rostoucí nedůvěra k lidem v politickém systému by posílila extrémy.Opozice již oznámila, že současnou vládu nepodpoří.Hegerovu vládu jmenovala prezidentka Zuzana Čaputová 1. dubna letošního roku. Podle Ústavy Slovenské republiky musí kabinet po jmenování do 30 dnů předstoupit před parlament a agendu a požádat o důvěru. K získání důvěry potřebuje nejméně 76 hlasů členů.

