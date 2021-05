https://cz.sputniknews.com/20210504/sefkuchar-prozradil-jak-pripravit-michana-vajicka-jeste-chutnejsi-nez-obvykle-14363152.html

Šéfkuchař prozradil, jak připravit míchaná vajíčka ještě chutnější než obvykle

Šéfkuchař prozradil, jak připravit míchaná vajíčka ještě chutnější než obvykle

Ačkoliv se to nezdá, připravit dobrá míchaná vejce je poměrně složité. Šéfkuchaři však mají různá tajemství, jak učinit chuť tohoto jídla lepší. Tyto metody... 04.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-04T08:59+0200

2021-05-04T08:59+0200

2021-05-04T08:59+0200

zdraví

tipy

vejce

recept

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/13259538_0:83:2000:1208_1920x0_80_0_0_e384c643cf6e5592c1b8fb00dbe0b98e.jpg

Do míchaných vajíček se například doporučuje přidat kapku olivového oleje a mořskou sůl. Jak píší noviny, olivový olej má bylinné, pikantní tóny a dodá vajíčkům jakési nasycení. Mořská sůl zaručí, že míchaná vejce budou křupavá.Slavný australsko-francouzský šéfkuchař Manu Feildel zdůraznil, že lidé, kteří si připravují vajíčka na snídani, často pánev příliš rozpalují. Podle něj by měla být položena na plotýnku o středním plameni, následně do ní dát roztopit máslo a vejce přidat až tehdy, když bude máslo rozpálené.Manu doporučuje sundat vajíčka ze sporáku rychleji, než byste čekali, aby se zabránilo jejich přesmažení.Nejzdravější způsob přípravy vajecCo se týče zdravého způsobu, pak kromě vařených vajíček doporučují odborníci přípravu míchaných vajíček. I zde však existuje řada zvláštností a vykřičníků, na které je potřeba dávat si pozor: během vaření se nedoporučuje přidávat sůl do vody a například nejlepší ze všeho jsou prý míchaná vajíčka s nízkotučným mlékem.Naopak smažená vejce ve formě volského oka patří k tomu nejškodlivějšímu způsobu přípravy vajíček, jelikož tento proces zdvojnásobuje obsah tuku v daném produktu.Vejce obsahují více než 40 vitamínů - cholin, B1, B2, B6, B9, B12, A, C, D, E, K, H a PP a také mnoho mikroelementů i makroelementů, například draslík, vápník, hořčík, zinek, selen, měď, mangan, železo, chlor, síru, jod, chrom, fluor, molybden.Doporučuje konzumovat nejen slepičí vejce, ale také jiné druhy vajec, například kachní, křepelčí, nebo husí.

https://cz.sputniknews.com/20210307/jak-dlouho-by-se-melo-varit-vejce-experti-prozradili-jak-doba-vareni-ovlivni-chut-jidla-13292305.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tipy, vejce, recept