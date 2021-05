https://cz.sputniknews.com/20210504/tam-kde-neni-pravo-na-zadnou-chybu-oslnujici-outfity-kurkove-na-met-gala-14372926.html

Tam, kde není právo na žádnou chybu. Oslňující outfity Kurkové na Met Gala

Tam, kde není právo na žádnou chybu. Oslňující outfity Kurkové na Met Gala

Supermodelka Karolína Kurková zavzpomínala, jak zářila na Met Gala. Jedná se o největší událost roku v módním odvětví. Event, který každoročně připadá na první... 04.05.2021

Danou akci před více než půlstoletím pořádala tehdejší šéfredaktorka amerického Vogue Diana Vreelandová společně s Kostýmním institutem Metropolitního muzea v New Yorku.Účelem projektu bylo vybrání peněz na chod Kostýmního institutu.Dodnes je Met Gala čili Met Ball považován za hlavní akci ve společenském světě. Každoročně se vybírá téma výstavy Kostýmního institutu. Výstava stanoví téma večerních šatů, zatímco hosté si musí zvolit vlastní outfit podle tématu výstavy.Půvabná Karolína názorně předvedla, jak nejednou dokázala oslepit publikum na Met Ball. Celebrita zveřejnila několik fotografií z různých let zrovna z této akce. Fanoušci následně vybírali ten „nej nej look“.„První květnové pondělí bylo po mnoho let jednou z nejvíce zvláštních nocí v módě. Měla jsem to štěstí, že jsem se zúčastnila mnohokrát. Sdílím některé mé oblíbené outfity… Který se vám líbí nejvíce?” stojí v popisku k příspěvku. Fanoušci své nadšení na sociální síti neskrývali.„Královna MET Gala!! Vždy se těším na Vás, KK. Moje oblíbená je ta zlatá Rachel Zoe - okamžitě ikonická,“ vyslovil se Edison Skinner.„Všechny jsou ohromující!“ lakonicky konstatovala Kinga Lampert.„Ahoj Karolíno, teď vypadáš krásněji než kdy jindy,“ poskytla svůj názor Ariadne Acosta V.S.„Jeej, Vy jste sen v těch zlatých šatech... Nadpřirozené,“ vyjádřila se ve slovenštině AlzbetaDz.„Modrá je dobrá. Modré šaty vyhrávají den!“ poznamenala Dita.„Vy děláte každý look báječným. Myslím, že se mi nejvíce líbí ten první,“ napsala si uživatelka s nickem Kateřina.„Od Victora a Rolfa přes Cavalliho, Jeana-Paula, Rachael Zoe, Carolinu, Tommyho H až po Marchesu je každý outfit ohromující. Příliš mnoho dobrých looků na to, abych si vybrala moje oblíbené,“ stojí v odborné poznámce od zpuia_liantluang.Karolína KurkováKarolína Kurková je světoznámá modelka, která spolupracovala s nejslavnějšími módními domy, včetně Victoria's Secret, Prada, H&M, Vogue atd. V současné době žije s manželem Archiem Drurym a jejich syny v Miami na Floridě.Pokaždé, když přilétá do Prahy, vyvolává bouřlivou reakci české veřejnosti, a to kvůli své češtině. Vše vypuklo po zveřejnění jedné reklamy, ve které česká modelka hovoří se znatelným přízvukem. Po publikaci videa se tak Kurková musela potýkat se spoustou nepříjemných komentářů. Navzdory tomu, že je podle mnohých čeština modelky stále horší, Kurková v rozhovorech dříve uváděla, že na svou mateřštinu nezapomíná a učí ji i své syny, kteří se narodili v USA. Sama se do amerického New Yorku odstěhovala v sedmnácti letech.

