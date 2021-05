https://cz.sputniknews.com/20210504/tenistka-barbora-strycova-se-rozhodla-ukoncit-karieru-14369035.html

Tenistka Barbora Strýcová se rozhodla ukončit kariéru

Tenistka Barbora Strýcová se rozhodla ukončit kariéru

Česká tenistka Barbora Strýcová se rozhodla, že ve svých 35 letech ukončí svou kariéru. Se svými fanoušky se však ještě rozloučí v posledním utkání. Tenistka... 04.05.2021, Sputnik Česká republika

Strýcová uvedla, že by se ráda rozloučila s fanoušky na svém posledním utkání, a to nejlépe na Wimbledonu. Dodala, že poslední zápas odehraje až po narození svého syna. „Vysněný by byl Wimbledon, ale když to nevyjde, tak udělám něco tady v Česku,“ dodala.Připomeňme, že před měsícem Bára na sociální síti informovala o radostné novince – brzy se stane maminkou. Partnerem Strýcové je šéfredaktor časopisu Esquire Petr Matějček.Barbora StrýcováBarbora Strýcová je česká profesionální tenistka, vítězka ženské čtyřhry ve Wimbledonu 2019 a bronzová olympijská medailistka v ženském deblu z Letních her v Riu de Janeiru 2016. V letech 2019–2020 byla světovou jedničkou ve čtyřhře, kterou se stala jako sedmá Češka od zavedení klasifikace v roce 1984.Na žebříčku WTA byla pro dvouhru nejvýše klasifikovaná v lednu 2017 na 16. místě a ve čtyřhře pak v červenci 2019 na 1. místě. V roce 2019 vyhrála českou tenisovou anketu Zlatý kanár.Nutno podotknout, že na kurtu často budila emoce svým poněkud výbušným chování. Některé totiž pohoršovala výrazy, které zdaleka nepatří do spisovné češtiny.V letech 2006–2015 byla vdaná za německého tenisového trenéra Jakuba Herma-Záhlavu. V období 2014–2018 byl jejím partnerem zpěvák David Kraus. Na podzim roku 2018 navázala vztah s novinářem Petrem Matějčkem.

