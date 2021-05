https://cz.sputniknews.com/20210504/v-mexiku-potvrdili-15-umrti-pri-zriceni-nadjezdu-se-soupravou-metra-14367213.html

V Mexiku potvrdili 15 úmrtí při zřícení nadjezdu se soupravou metra

V pondělí večer si vyžádalo zřícení nadjezdu v metropoli Mexika 15 obětí. Potvrdila to starostka hlavního města Claudia Scheinbaumová. 04.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle ministerstva civilní ochrany bylo hospitalizováno celkem 34 osob. Záchranná operace ale stále pokračuje. Dříve se hovořilo o 13 mrtvých a asi 70 zraněných, podle agentury Reuters je však obětí 15.Uvádí se, že nadzemní linkou se ve 22:30 místního času, tedy asi 5:30 SELČ, se zhroutil most vedoucí na silnici. Zborcená souprava a trosky pod sebou následně uvěznily auta. Starostka Mexico City Claudia Scheinbaumová vyrazila na místo neštěstí. Záběry z místa nehody se začaly šířit na internetu. Je na nich vidět, jak se vlaková souprava zřítila na frekventovanou silnici. Samotná nehoda se stala na lince 12, která protíná jižní okraj hlavního města. Srážka vlaků v EgyptěNa jihu Egypta se v březnu srazily dva osobní vlaky. Podle místních médií v důsledku incidentu vykolejily nejméně tři vagóny.Jak se uvádí ve zprávě Správy železnic, během průjezdu vlaku 157 Luxor-Alexandrie mezi stanicemi Maraga a Tahta neznámé osoby údajně zatáhly za nouzovou brzdu, což způsobilo zastavení vlaku. V této době projížděl vlak 2011 Asuán-Káhira, který narazil do posledních vagónů zastaveného vlaku 157. To vedlo k převrácení dvou vagónů v zadní části vlaku 157 a k převrácení přední části vlaku 2011. Mluvčí ministerstva zdravotnictví novinářům řekl, že při srážce bylo zraněno minimálně 50 lidí. Doktor Khaled Mudžáhid, náměstek ministra zdravotnictví pro média a mluvčí ministerstva, řekl, že bezprostředně po nehodě bylo na místo vysláno 36 sanitek, aby převezly zraněné do nemocnic.

