Viníkem ekologické havárie na Bečvě by podle znaleckého posudku mohla být firma Energoaqua

K otravě řeky Bečvy mělo loni v září dojít kvůli kyanidům, které podle znaleckého posudku mohly vytéct z kanálu z areálu bývalé Tesly Rožnov. Podle znaleckého... 04.05.2021, Sputnik Česká republika

Kontaminovaná voda místo přečištění a odstranění chemických látek tekla po kanálu přímo do řeky v městské části Valašského Meziříčí Juřinka a ne do speciálních lagun, které jsou v areálu. V důsledku toho byl tok řeky otráven v délce 40 kilometrů a uhynulo 40 tun ryb.Firma Energoaqua se nachází 16 kilometrů od místa kontaminace. Do řeky ústí stará kanalizace, která pochází ještě z dob socializmu, kdy v areálu fungovala tehdejší Tesla. V současnosti se tady nachází několik průmyslových podniků, které své odpadové vody, obsahující kromě jiného také kyanid, vypouští do čistírny, která by měla zabezpečit likvidaci chemických látek.Voda avšak neskončila ve dvou lagunách, které byly na to určené. Firma se prozatím odmítla k závěrům posudku vyjádřit.Posudek byl vypracován soudním znalcem Jiřím Klicperou, který měl posudek včera odeslat kriminalistům. Pracoval na něm od podzimu minulého roku. Původně jej měl policistům předat v prosinci, pak si lhůtu prodloužil nejdříve do února a následně ještě jednou.Česká inspekce životního prostředí po otravě řeky zamířila do rožnovského areálu a zajímala se o činnost firmy Energoaqua. Poté měl vedoucí provozu čistírny odpadových vod spáchat sebevraždu.Zlínská policie se zatím odmítla k události vyjádřit, protože čeká na znalecký posudek.Havárie na BečvěK ekologické havárii na řece Bečvě došlo loni 20. září. Podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ji způsobily kyanidy. Dříve v zapříčinění nehody podezírali společnost Deza, nakolik i ve společnosti došlo ve stejný den k havárii. Soudní znalec Jiří Klicpera, však uvedl, že nehoda ve společnosti Deza nemá nic společného s otravou řeky.Klicpera pak v online debatě Vodárenské čtvrtky z 21. ledna prohlásil, že viníka zná.„Bečva je úplně zvláštní případ. Já znám toho viníka. Ale my ho musíme dostat do rukou usvědčeného. Musíme mít důkazy. Proto to trvá tak dlouho,“ uvedl.Právník Petr Svoboda zase uvedl, že se z případu otravy Bečvy stala dokonalá fraška a připomněl, že znalec by podle zákona měl mlčet.Samotné vyšetřování stále trvá a je doprovázeno i různými spory.

