Výstavba plynovodu Nord Steam 2 se může obnovit koncem května

Žaloba německých ekologů (organizace Nabu) pozastavuje platnost povolení Spolkového úřadu pro lodní dopravu a hydrografii (BSH) na výstavbu plynovodu Nord... 04.05.2021, Sputnik Česká republika

Oznámila to v rozhovoru pro Sputnik tisková služba regulační společnosti.Nabu vystoupila proti povolení BSH, která schválila pokládku potrubí ve výlučné ekonomické zóně Německa na Baltu na úseku 16,5 kilometru. Platí až do začátku léta.Ekologové se domnívají, že Nord Stream 2 ničí životní prostředí na mořském dně na ploše, která se rovná více než 16 fotbalovým hřištím. Pochybují o tom, jestli Německo vůbec potřebuje tento projekt.Přitom, jak tvrdí předseda řízení Východního výboru německé ekonomiky Oliver Hermes, odmítnutí ukončit výstavbu plynovodu by znamenalo ještě větší riziko pro životní prostředí, snížení bezpečnosti dodávek a vyšší ceny energetických zdrojů.Názor odborníkaNord Stream 2 nepředstavuje reálnou hrozbu pro mořskou faunu Baltského moře, podobné stavby se nemohou realizovat bez speciální rozsáhlé expertízy, řekl v rozhovoru pro Sputnik první viceprezident společenské organizace Opora Ruska Pavel Sigal.„Námitky ekologů, které zazněly i dříve, byly už nejednou vyvráceny oficiálními rezorty a vládou Německa, a pokusy výstavbu zpomalit nebo zastavit se považují za spekulace. Potrubí neohrožuje mořskou faunu Baltského moře – podobné stavby nemohou být realizovány bez speciální rozsáhlé expertízy, kterou prováděly předběžně německé úřady a mezinárodní organizace,“ zdůraznil Sigal. Podotkl, že kromě Nabu také jiné ekologické organizace podávaly dříve různé žaloby, které měly zpomalit výstavbu plynovodu Nord Stream 2 nebo zrušit realizaci projektu.Dříve vytyčila tento požadavek Světová organizace pro ochranu divoké přírody a ekologická organizace Deutsche Umwelthilfe (DUH). Bylo také prohlášeno, že pokládka plynovodu ohrožuje mořskou faunu, BSH však prodloužila dříve vydané povolení výstavby Nord Stream 2 až do konce května roku 2021, upřesnil Sigal.„Ve svém prohlášení BSH podotkla, že po prozkoumání pochyb ekologů a podle výsledků důkladné prověrky s ekologií spojených otázek zůstává povolení výstavby v platnosti. Rezort potvrdil výsledky své předchozí expertízy, podle níž pokládka potrubí neohrožuje mořskou flóru a faunu,“ připomenul expert.

Kosmo Olin 🦀 Hlavně že USraelcům "přírodně nevadí" ropovody a zdevastování africké přírody, kde vykrádají ropu. Nebo jejich zlodějské ropovody přes černé moře. (kde bych doufal, že Rusové a Turecko to také z nebezpečí přírodní zkázy zakážou :-). Také se nedá přehlížet že největší přírodní katastrofy byly způsobené kapitalistickým ropovým průmyslem. (V Mexickém zálivu a různé havárie USraelských tankerů všude na světě). 🇪🇺🇺🇸🇮🇱👎👎🤮🚾 14

