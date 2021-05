https://cz.sputniknews.com/20210504/zemrel-pritel-borise-kollare-uz-nikdy-nebudu-na-dovolene-v-thajsku-dokonale-stastny-tvrdi-14375504.html

Zemřel přítel Borise Kolláře. „Už nikdy nebudu na dovolené v Thajsku dokonale šťastný,“ tvrdí

Zemřel přítel Borise Kolláře. „Už nikdy nebudu na dovolené v Thajsku dokonale šťastný," tvrdí

Předseda Národní rady Slovenské republiky Boris Kollár je zarmoucen kvůli smrti svého blízkého přítele Vladimíra Remeníka. O této smutné novině informoval na... 04.05.2021

O tom, že Boris Kollár v těchto dnes přišel o svého blízkého přítele, informoval na svém Instagramu. Vyjádřil i to, co v těchto okamžicích prožívá a zavzpomínal na společné okamžiky. Dodal, že dovolená v Thajsku už pro něj nebude to, co dřív.Tato zpráva však zaskočila i jiné Slováky, kteří rádi tráví svoji dovolenou v Thajsku. Zármutek na Instagramu v podobě odpovídajících emotikonů vyjádřila také Patrícia Vitteková.Překvapení neskrýval ani politik Juraj Droba.Portál Topky.sk uvádí, že zesnulý Vladimír Remeník se měl Kollárovi v Thajsku starat o jeho vilu. Na Koh Samui Vladimír Remeník působil jak provozovatel pohostinství, kde se měla potkávat celá komunita Slováků, a také nemovitost o rozloze 650 metrů čtverečných v hodnotě více než milion eur měl slovenskému boháčovi i zprostředkovat.

